Iglesias del Casco Antiguo de Panamá lanzan “El nuevo capítulo de la historia viva” con modelo sostenible

Patrimonio Histórico Religioso: Iglesias del Casco Antiguo de Panamá implementa tarifas para su conservación



• El proyecto, que integra seis templos históricos, introduce un modelo de tarifas simbólicas de B/.2.00 por persona, destinadas a financiar los trabajos especializados de conservación de las edificaciones de más de tres siglos.

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Tras más de una década de arduos trabajos continuos dedicados al rescate del patrimonio histórico-religioso del Casco Antiguo, la Arquidiócesis de Panamá, mediante su iniciativa Iglesias del Casco Antiguo (ICA), anuncia su nueva etapa operativa. Bajo el modelo sostenible denominado “El nuevo capítulo de la historia viva”, el proyecto busca transformar la visita a los templos históricos del Casco Antiguo en una experiencia cultural y turística organizada, moderna y de largo plazo.

Ricardo Gago Salinero, presidente de Iglesias del Casco Antiguo (ICA), destacó que el proyecto es una alianza exitosa “entre la Iglesia, la empresa privada y la comunidad, que demostró que cuando se trabaja en equipo, la fe puede transformarse en desarrollo, y el patrimonio, en oportunidad”.

Gestión y Restauración del Patrimonio

Iniciado hace 13 años, el proyecto ICA es una evolución sostenida de un proceso de recaudación y gestión de fondos que permitió la restauración de iglesias emblemáticas. Entre estas destacan La Merced, San José, San Francisco de Asís y la Catedral Basílica Santa María la Antigua, varias de las cuales habían permanecido cerradas debido a severos deterioros estructurales y artísticos. El esfuerzo evoluciona ahora hacia una gestión integral que tiene como objetivo preservar lo ya restaurado, ordenar la visitación y optimizar la experiencia para locales y turistas.

María Isabel Arrocha, directora del Proyecto Público de Iglesias del Casco Antiguo (ICA), mencionó que con esta nueva etapa se busca convertir a ICA en una de las atracciones turísticas más visitadas y reconocidas de Panamá, fortaleciendo su papel como referente nacional de turismo cultural, espiritual y patrimonial.

Consolidación Turística

Las Iglesias del Casco Antiguo se consolidan como uno de los circuitos culturales y religiosos más visitados del país, al registrar 1.18 millones de visitas en 2024 y superar 1.08 millones en lo que va de 2025. Esta afluencia incluye visitantes de más de 90 países, con Estados Unidos a la cabeza, posicionando a ICA como un atractivo turístico internacional.

Una Oferta Cultural y Turística Integrada

La iniciativa integra seis iglesias con valor patrimonial y espiritual: la Catedral Basílica Santa María la Antigua, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, la Iglesia San José, la Iglesia San Francisco de Asís, el Oratorio San Felipe Neri y la Iglesia Santo Domingo.

La propuesta de valor se extiende más allá de los templos, e incluye:

• El Museo de la Orden de la Merced.

• El Museo de Arte Moderno.

• El Mirador de San Francisco de Asís, que ofrece una vista 360° de la ciudad y el Casco Antiguo.

• Recorridos patrimoniales y sensoriales inclusivos, tours guiados, programas educativos y actividades culturales permanentes que conectan a los visitantes con más de 350 años de historia y fe.

Modelo de Tarifas para la Preservación Sostenible

Como parte de esta nueva fase, ICA implementa un modelo de tarifas de entradas con un valor simbólico, cuyo objetivo es cubrir los trabajos especializados de conservación que requieren estas edificaciones. Estos costos van más allá del mantenimiento diario, incluyendo intervenciones preventivas, correctivas y de restauración estructural necesarias para proteger templos históricos de más de tres siglos y asegurar su preservación a largo plazo.

• Tarifa General: B/.2.00 por persona por iglesia.

• Experiencias Especiales: Oscilarán entre B/.5.00 y B/.35.00, según la modalidad.

El esquema contempla precios diferenciados para adultos, niños, estudiantes y jubilados, con el fin de garantizar un acceso inclusivo y equitativo al patrimonio. Es fundamental destacar que las celebraciones litúrgicas y el acceso a los templos para la oración seguirán siendo totalmente gratuitos.

Alianzas Estratégicas y Digitalización

La iniciativa incorpora un sistema de aliados que integra a operadores turísticos, agencias de viajes y guías profesionales mediante un esquema de comisión por cada reserva gestionada. Para formar parte, los profesionales y empresas deben registrarse en la plataforma GOTUURI y completar el formulario correspondiente.

Jaime Fondevila, CEO de Gotuuri, señaló que la plataforma busca dar visibilidad internacional al patrimonio, permitiendo que los visitantes descubran, elijan y reserven todas las experiencias de ICA en un solo lugar, haciendo la planificación de la visita «sencilla y transparente».

El proyecto cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como GOTUURI, Copa Airlines, Visa, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá. Liz Marie Pareja, gerente general de Visa Panamá, mencionó que la alianza contribuirá con la digitalización del turismo cultural y sostenible en Panamá. Por su parte, Robert Carey, vicepresidente Ejecutivo de Copa Airlines, indicó que potenciar el proyecto a través del programa Stopover in Panama es un paso natural en el compromiso de la aerolínea por visibilizar las maravillas que el país ofrece.

Como parte de la transformación, se habilitaron tres Centros de Visitantes en La Merced, la Catedral y San Francisco, los cuales operarán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo orientación y venta de entradas con apoyo digital.