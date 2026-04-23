Doce artistas panameños finalizan formación intensiva en el Campamento de Cantautores

Doce artistas panameños finalizan formación intensiva en el Campamento de Cantautores
Doce artistas panameños finalizan formación intensiva en el Campamento de CantautoresAsociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

Tras cuatro días de retiro creativo y aprendizaje estratégico con mentores internacionales, doce artistas presentaron sus obras originales en un evento exclusivo en la capital panameña.

Éxito en el cierre del primer Campamento de Cantautores organizado por PANAIE

• La Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (PANAIE) concluyó con éxito un proyecto pionero de formación y composición para doce jóvenes talentos locales.

(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (PANAIE) culminó con éxito el primer Campamento de Cantautores en Panamá, una iniciativa diseñada para fortalecer la industria musical local y profesionalizar a las nuevas generaciones de compositores. El proyecto, desarrollado del 6 al 9 de abril, seleccionó mediante convocatoria pública a doce artistas de entre 18 y 30 años, quienes representan el relevo generacional de la creación musical en el país.

Formación integral y creación artística

Durante las primeras tres jornadas, los participantes se trasladaron a un retiro en las afueras de la ciudad, donde recibieron capacitación técnica y estratégica. El programa abarcó áreas fundamentales como técnica vocal, procesos de composición y el manejo de negocios en la industria musical moderna.

Este entorno facilitó la creación activa de piezas originales, permitiendo a los jóvenes autores trabajar bajo la guía de mentores de amplia trayectoria. El equipo de expertos estuvo integrado por Marcelino Guerra en el género típico, Miguel Ángel en el urbano, Carlos Vallarino en el pop y Orlando Barroso en el género tropical. Asimismo, la actriz y entrenadora vocal Lisette Condasín y Juan Felipe Marín, director del campamento y representante de Faro Latino Colombia, aportaron la visión técnica y estratégica internacional.

Presentación de resultados y proyección

La clausura del evento se realizó mediante un showcase exclusivo en el Hotel Westin de Costa del Este. Durante la presentación, los doce cantautores exhibieron las habilidades adquiridas y la evolución de sus composiciones ante figuras clave del sector musical y el público asistente.

Representantes de PANAIE destacaron que este primer Campamento de Cantautores buscó elevar los estándares de la música nacional, proporcionando herramientas necesarias para que los artistas panameños puedan competir en el mercado global. Con esta actividad, la asociación reafirma su compromiso con la creación de contenido original de alta calidad y la profesionalización del talento humano en Panamá.

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