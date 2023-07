Panamá anuncia su participación en el festival Out of the Wings de Londres con la obra «El mito de la gravedad» de Xavier Stanziola

(6/Jul/2023 – web) Panamá.- Panamá se enorgullece en anunciar su participación en el prestigioso festival de teatro “Out of the Wings” con la presentación de la obra «El mito de la gravedad», una de las obras de teatro más controversiales del escritor panameño Xavier Stanziola, ganador del Premio de Literatura Ricardo Miró en 4 ocasiones y que abrirá el festival este 11 de julio de 2023, en el “Omnibus Theatre de Londres.

Es la primera vez que Panamá es seleccionada para participar en el Festival Out of the Wings, el cual celebra los mejores textos del teatro contemporáneo al traducirlos al inglés. La inclusión de un texto panameño en el festival consolida aún más la creciente presencia del país en el escenario artístico internacional, además de marcar un hito significativo para el teatro y la literatura panameña.

Para la presentación de esta obra, estará la embajadora de Panamá en el Reino Unido Natalia Royo en representación de Xavier Stanziola, quien se encontrará dirigiendo una obra en Panamá durante ese mes.

La obra «El mito de la gravedad», se estrenó en Panamá en 2016 bajo la producción de Teatro Carilimpia. El año pasado se hizo una nueva producción bajo la dirección de su escritor, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá. La obra también se presentó en el Festival Internacional Santiago Off en Santiago de Chile, con la gestión y apoyo de la Embajada de Panamá en Chile.

La traducción de la obra al inglés a cargo de Alexander Aguayo garantiza que la poderosa narrativa y los matices culturales únicos de la obra original se transmitan gustosamente al público de habla inglesa. La destreza de Aguayo para captar la esencia de la escritura de Stanziola le da vida en inglés a la panameñidad de todos los personajes.

«Me siento muy honrado de que ‘El mito de la gravedad’ sea parte del Festival Out of the Wings». Esta obra comenzó como algo muy personal, y se ha convertido en un texto que habla de temas universales, como las marginalidades que muchas personas sufrimos, las microviolencias y los límites emocionales de los seres humanos. Al final, es una obra que busca conmover, desde el amor, desde la risa, desde la poesía, desde la crítica. Pretende sacudir al público del letargo de las imposiciones, de las convenciones, del absurdo de los lugares comunes”, manifestó Xavier Stanziola.