Se agotan las entradas para la Noche de Gala del Panama Jazz Festival 2026

El Panama Jazz Festival 2026 anuncia éxito de taquilla y últimos conciertos

• El Panama Jazz Festival 2026 consolida su relevancia internacional con un lleno completo en el Teatro Ateneo y prepara un cierre masivo en homenaje a Ismael Rivera.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La organización del Panama Jazz Festival 2026 informó que la programación del evento continúa con un éxito rotundo, alcanzando el estado de «sold out» para la esperada Noche de Gala. Este evento, que se llevará a cabo en el Teatro Ateneo, se ha consolidado como una de las citas más emblemáticas del festival, reafirmando el posicionamiento de esta plataforma cultural como un referente de excelencia artística y educación musical a nivel internacional.

Talento internacional y presentaciones destacadas

La Noche de Gala presentará el proyecto “Legacy of Wayne Shorter”, una propuesta liderada por Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, quienes contarán con la participación especial de Ravi Coltrane. Ante la alta demanda registrada para esta función, el festival invita a los interesados a no perder la oportunidad de asistir a los últimos conciertos aún disponibles dentro de la programación de 2026.

La cartelera restante incluye a figuras internacionales de la talla de Terri Lyne Carrington, Tia Fuller, Nadia Washington y Gregory Groover. Asimismo, el festival destaca la participación de artistas panameñas como Idania Dowman y Juliette Roy, cumpliendo con el compromiso de proyectar a los músicos locales en escenarios de primer nivel. Los boletos para estas presentaciones finales pueden ser adquiridos a través de la plataforma Panatickets.

Un cierre histórico con homenaje al Sonero Mayor

Como cierre de sus actividades, el Panama Jazz Festival 2026 llevará a cabo su tradicional Concierto Familiar al Aire Libre el sábado 17 de enero. Esta actividad, de carácter gratuito y abierta a todo público, tendrá lugar en el Cuadrángulo Central. La jornada estará dedicada a honrar la memoria de Ismael Rivera, “El Sonero Mayor”, figura fundamental de la música afrocaribeña.

El homenaje contará con la voz de su sobrino, Moncho Rivera, quien trabajó junto al artista como percusionista y actualmente mantiene vigente su legado en escenarios internacionales. El evento busca celebrar el impacto cultural de la obra de Rivera en un ambiente de intercambio comunitario.

El Panama Jazz Festival se realiza gracias al respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, Banco Nacional, Copa Airlines, GVA Hospitality, Publimovil, Agua Cristalina, Ron Abuelo, Cerveza Cristal y Budget Rent a Car. El festival es una producción de Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, bajo la coproducción de Ciudad del Saber.

Para más detalles sobre el Panamá Jazz Festival, visite: www.panamajazzfestival.com

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: