Panama Jazz Festival rinde homenaje a Princess Orelia Benskina en su 22ª edición

El Panama Jazz Festival 2025 honra a Princess Orelia Benskina con una programación estelar del 13 al 18 de enero 2025

(7/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El Panama Jazz Festival, uno de los eventos musicales más importantes de la región, celebra con entusiasmo su 22ª edición del 13 al 18 de enero de 2025. En esta ocasión, el festival rendirá homenaje a la gran artista panameña Margarita Benskina, conocida como Princess Orelia Benskina, quien dejó una marca indeleble en la historia del jazz y la cultura afrocaribeña.

Nacida en Colón en 1911, Princess Orelia fue una destacada bailarina, cantante y escritora que deslumbró en los escenarios de Harlem. Su contribución al jazz y al vaudeville le valió el American Heritage Award en 1972, celebrando su legado en la cultura afrocaribeña y afroamericana. “Estamos muy contentos de honrar a esta multifacética artista panameña que triunfó en los escenarios de Nueva York cuando el jazz comenzaba a desarrollarse”, expresó el Maestro Danilo Pérez, uno de los principales impulsores del festival.

La próxima edición del Panama Jazz Festival contará con un diseño especial de Serena Praca, quien ha capturado la esencia de las tradiciones afro panameñas a través de una vibrante silueta de una mujer que canta, recita y baila el jazz. Esta edición promete una programación de primer nivel, con la participación confirmada de artistas de renombre como Ledisi, ganadora de Grammy, y la banda All Star, compuesta por John Patitucci, Terri Lyne Carrington y el Maestro Danilo Pérez. También estarán presentes la flautista Nicole Mitchell y la banda Princess Orelia Collective, liderada por Patricia Zárate Pérez.

En cuanto a los talentos nacionales, el festival contará con la participación de la cantante Mayra Hurley, el pianista Samuel Barrios, el percusionista Lucas Maylin, la cantante Carolina Pérez, el saxofonista Walter Valverde, la violinista Graciela Núñez, y el bajista Danilo Andrés Pérez, junto a la banda Equinoccio Hábitat y la cantante Manuela Sánchez Gourbet.

El festival también se beneficiará del apoyo de prestigiosas instituciones educativas, como el Berklee College of Music, New England Conservatory, New York Jazz Academy, y New York University, que ofrecerán talleres y presentaciones de alto nivel.

La 22ª edición del Panama Jazz Festival se llevará a cabo en diversos escenarios, incluyendo la Ciudad del Saber para actividades educativas, el Teatro Ateneo y La Plaza para los conciertos principales, y el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa para la gran noche de gala. Además, el festival concluirá con un concierto gratuito el 18 de enero en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber.

El evento es posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la producción de Panama Jazz Productions, con el apoyo de la Fundación Danilo Pérez y la coproducción de Ciudad del Saber.

En la foto: Su Excelencia María Eugenia Herrera- Ministra de Cultura de Panamá, Licenciada Idis Luque – Directora Corporativa de Mercadeo GVA Hospitality para Marriott Panama, Katherine Katsudas, Gerente Senior De Comunicaciones Externas de Copa Airlines, Licenciada Mariana Núñez – Vicepresidente de Comunicaciones y Cultura de Ciudad del Saber, Danilo Pérez – Director Artístico Panama Jazz Festival y Patricia Zárate de Pérez – Directora Ejecutiva del Panama Jazz Festival.