Panamá vibra con su agenda cultural del 22 al 29 de agosto: arte, danza y tradición

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá ha dado a conocer su agenda cultural correspondiente a la semana del 22 al 29 de agosto, con una amplia oferta de actividades artísticas, educativas y recreativas que se desarrollarán en diversos puntos del país.

La programación incluye exposiciones de arte, talleres de danza, clases de música, presentaciones teatrales, conversatorios literarios y celebraciones folclóricas. Entre los eventos destacados figuran el Ballet Nacional de Panamá en el Teatro Nacional, el Encuentro Nacional de Danzas con más de 15 presentaciones, y la exposición “Huella Flamenco” en Ciudad de las Artes.

También se realizarán actividades gratuitas como clases de inglés, talleres de escritura creativa, recitales poéticos y conferencias sobre temas culturales y sociales. La agenda contempla espacios para todas las edades, con iniciativas como “Tarde de lectura para niños” en Monagrillo y “Zumba en el parque” en Ciudad del Saber.

Con esta propuesta, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de fomentar el acceso a la cultura, promover el talento nacional y fortalecer la identidad panameña a través del arte.

