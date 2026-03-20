Pinta Panamá Art Week 2026 consolida a Panamá como hub cultural de Centroamérica

Inauguran segunda edición de Pinta Panamá Art Week 2026 en la Ciudad de las Artes

• Museos, galerías y espacios urbanos abren sus puertas para celebrar la conexión entre el arte contemporáneo y la identidad territorial en la capital panameña.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La capital panameña se convierte en el epicentro de la creación regional con la inauguración de la segunda edición de Pinta Panamá Art Week 2026. Hasta el 22 de marzo, esta plataforma activa la ciudad con una programación dedicada al arte contemporáneo, transformando museos, galerías e instituciones en espacios de diálogo y conexión que consolidan al país como el hub cultural de Centroamérica.

Inauguración en la Ciudad de las Artes y Territorios en conexión

El inicio oficial del evento tuvo lugar el miércoles 18 de marzo en la Ciudad de las Artes, donde se presentó la exhibición curada por Irene Gelfman titulada «Territorios en conexión». Este proyecto reúne prácticas contemporáneas de artistas como Lulu V. Molinares, Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza, Ana Elena Garuz, Milko Delgado, Cristina Flores Pescorán y el dúo Antonio José Guzmán & Iva Jankovic. La muestra propone pensar a Panamá como un espacio de construcción colectiva y diversidad cultural a través de lenguajes como el video, el textil y la performance.

Durante la apertura, la artista Ana Elena Tejera presentó la performance «Selva Humana», una obra de cine expandido que evoca memorias vinculadas a la historia del Canal de Panamá. Asimismo, Alexandra Izrastzoff realizó una intervención artística en vivo sobre un Porsche Macan Electric, inspirada en el follaje y paisaje local.

FORO y reflexión sobre la escena regional

Un componente central de la agenda es el FORO, ciclo curado por Gelfman que cuenta con el apoyo de CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Este espacio de intercambio cuenta con la participación de figuras destacadas como Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Rafael Tamayo, director del MAMM; y Juan Canela, curador en jefe del MAC Panamá, entre otros. El objetivo es fortalecer las redes culturales y la proyección internacional de la región.

Arte en la ciudad y activaciones especiales

La Pinta Panamá Art Week 2026 extiende su impacto más allá de los espacios tradicionales. Destaca la Ruta de Murales en el barrio de Santa Ana, una galería a cielo abierto con obras de artistas como Imon Boy, Temym, MadMagoz y Rako. Además, Marjalizo presenta una experiencia inmersiva dedicada al maestro Arístides Ureña, mientras que el diseño contemporáneo tiene su lugar en RE_TRES, enfocado en la reutilización de materiales.

La programación se completa con visitas guiadas en instituciones como el Centro Cultural de España | Casa del Soldado, la Fundación Casa Santa Ana y diversas galerías locales. El cierre del evento se celebrará el sábado 21 de marzo en Terraplén Rooftop, reafirmando el compromiso de la plataforma Pinta por visibilizar escenas en crecimiento con alto potencial cultural.

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