Fundación Fernando Rielo abre convocatoria para el XLVI Premio Mundial de Poesía mística

Certamen internacional busca premiar la excelencia en la Poesía mística contemporánea

• La Fundación Fernando Rielo invita a poetas de todo el mundo a presentar poemarios inéditos que expresen valores espirituales y religiosos en español o inglés.

(01/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La Fundación Fernando Rielo ha anunciado oficialmente la convocatoria y el patrocinio del XLVI Premio Mundial de Poesía mística, un certamen de prestigio internacional diseñado para promover las obras que expresen los valores espirituales del ser humano en su más honda significación religiosa. Podrán optar al galardón todos los autores que presenten poemarios inéditos escritos originalmente en español o inglés, o traducidos a uno de estos dos idiomas.

Requisitos técnicos y criterios de elegibilidad

Las bases del concurso estipulan que las obras presentadas deben ser de autoría única y poseer una extensión mínima de 600 versos (líneas), sin exceder los 1,300. Se mantiene una restricción rigurosa sobre la originalidad: no se admitirán poemarios que hayan sido difundidos, ya sea de forma total o parcial, a través de blogs, redes sociales, sitios web o cualquier otro medio de comunicación. De igual manera, las obras no podrán haber participado en ediciones anteriores del premio ni estar pendientes de fallo en otros certámenes.

El reconocimiento para la obra ganadora consiste en un premio indivisible de 7,000 euros, una medalla conmemorativa y la publicación del poemario. Si bien los derechos intelectuales permanecerán con el autor, los derechos editoriales de la primera edición corresponderán a la Fundación Fernando Rielo, que también podrá considerar la publicación de una antología con poemas destacados de entre todas las obras participantes.

Procedimiento de envío y fechas clave

El proceso de recepción de originales se realizará preferiblemente de forma digital. Los autores deberán enviar un documento único en formato PDF a la dirección electrónica premiomundialpoesiamistica@rielo.org. Este archivo debe incluir una hoja de presentación con los datos personales completos del autor, incluyendo dirección postal y teléfono. Excepcionalmente, la organización permitirá la entrega física en sus oficinas en Madrid para aquellos que no puedan cumplir con el requisito digital.

El plazo de admisión de los originales finalizará formalmente el 15 de octubre de 2026. Para los envíos realizados mediante correo postal, se tomará como referencia la fecha del matasellos. El jurado, presidido por el Presidente de la Fundación Fernando Rielo, emitirá su fallo inapelable durante la primera quincena de diciembre de 2026. Tras la comunicación del ganador y la difusión en medios, los originales no premiados serán destruidos para garantizar la confidencialidad y los derechos de los participantes.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: