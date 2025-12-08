Premios de Liderazgo CMEx 2025: Visionarios caribeños se reúnen en Miami para ceremonia de impacto regional

Sir Baltron Bethel recibirá el Premio a la Trayectoria en los Premios de Liderazgo CMEx 2025

• El escenario de Miami está listo para los Premios de Liderazgo de Caribbean Media Exchange (CMEx) 2025, un evento que celebra la excelencia, el servicio y el avance del Caribe.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El escenario está listo en Miami para la celebración de los Premios de Liderazgo CMEx 2025, una ceremonia organizada por el Caribbean Media Exchange (CMEx) que reunirá a líderes distinguidos, íconos culturales, ejecutivos de turismo y campeones comunitarios de toda la región y la diáspora. El evento está dedicado a reconocer la excelencia y el avance de la comunidad caribeña.

Premio a la Trayectoria y Reconocimiento a los Visionarios del Caribe

La ceremonia de este año estará encabezada por la entrega del Premio CMEx a la Trayectoria, el cual será otorgado a Sir Baltron Bethel, considerado uno de los visionarios turísticos más destacados del Caribe y un ícono nacional de Las Bahamas. Sir Baltron ostenta la distinción de haber sido el primer y más longevo Director General de Turismo bahameño, cuya influencia ha moldeado la política y el desarrollo turístico a nivel regional.

Galardonados de 2025

Los premios reconocerán a un grupo selecto de 2025 cuyo liderazgo impulsa el turismo, la cultura y el desarrollo. Según Bevan Springer, presidente de CMEx, estos galardonados “encarnan el espíritu de liderazgo, innovación y servicio que define lo mejor del Caribe”.

Entre los homenajeados de este año se encuentran:

• Carole Alexis (Martinica) – Coreógrafa y directora artística.

• Dave Chang (Carnival Cruise Line) – Vicepresidente sénior de ventas al consumidor.

• May-Ling Chun (San Martín) – Directora de Turismo.

• Ronella Croes (Autoridad de Turismo de Aruba) – Directora ejecutiva.

• Laura Davidson (LDPR) – Directora ejecutiva y fundadora.

• Muryad de Bruin (Curazao) – Director General de la Oficina de Turismo.

• Cathleen Decker (The Decker/Royal Agency) – Cofundadora.

• Loreto Duffy-Mayers (Barbados) – Experta en Turismo y Sostenibilidad.

• Monique Hamaty-Simmonds (Tortuga Rum Company Ltd.) – Directora Ejecutiva.

• Clarisa Jiménez (Puerto Rico) – Presidenta y CEO de la Asociación de Hoteles y Turismo.

• Luce Hodge-Smith (Islas Vírgenes Británicas) – Ministra de Turismo.

• Janelle Hopkin (Granada) – Presidenta y Directora General de Spice Island Beach Resort.

• Vonulrick “Von” Martin (Caribbeana Communications Inc.) – Locutor y productor.

• Shomari Scott (Health City Cayman Islands) – Directora comercial.

• Marcus Simmonds (Tortuga International Holdings Ltd.) – Director ejecutivo.

Presencia de Dignatarios y Actuación Cultural

Los galardonados serán acompañados por una notable lista de líderes regionales y mundiales, lo que enfatiza la relevancia del evento para la comunidad caribeña. Entre los invitados confirmados se encuentran Dona Regis-Prosper, Secretaria General de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), y Latia Duncombe, Directora General del Ministerio de Turismo de Las Bahamas.

La velada contará con la participación cultural de la cantante e intérprete bahameña Simmone Bowe, reconocida por su arte que abarca géneros como el jazz, el reggae, el R&B y el gospel.