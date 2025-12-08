Premios de Liderazgo CMEx 2025: Visionarios caribeños se reúnen en Miami para ceremonia de impacto regional

Premios de Liderazgo CMEx 2025: Visionarios caribeños se reúnen en Miami para ceremonia de impacto regional
Premios de Liderazgo CMEx 2025: Visionarios caribeños se reúnen en Miami para ceremonia de impacto regionalPremios de Liderazgo CMEx 2025

La ceremonia destacará al ex Director General de Turismo de Las Bahamas, Sir Baltron Bethel, quien recibirá el Premio Inaugural a la Trayectoria por su influencia en el desarrollo turístico regional.

Sir Baltron Bethel recibirá el Premio a la Trayectoria en los Premios de Liderazgo CMEx 2025

 

• El escenario de Miami está listo para los Premios de Liderazgo de Caribbean Media Exchange (CMEx) 2025, un evento que celebra la excelencia, el servicio y el avance del Caribe.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El escenario está listo en Miami para la celebración de los Premios de Liderazgo CMEx 2025, una ceremonia organizada por el Caribbean Media Exchange (CMEx) que reunirá a líderes distinguidos, íconos culturales, ejecutivos de turismo y campeones comunitarios de toda la región y la diáspora. El evento está dedicado a reconocer la excelencia y el avance de la comunidad caribeña.

Premio a la Trayectoria y Reconocimiento a los Visionarios del Caribe

La ceremonia de este año estará encabezada por la entrega del Premio CMEx a la Trayectoria, el cual será otorgado a Sir Baltron Bethel, considerado uno de los visionarios turísticos más destacados del Caribe y un ícono nacional de Las Bahamas. Sir Baltron ostenta la distinción de haber sido el primer y más longevo Director General de Turismo bahameño, cuya influencia ha moldeado la política y el desarrollo turístico a nivel regional.

Galardonados de 2025

Los premios reconocerán a un grupo selecto de 2025 cuyo liderazgo impulsa el turismo, la cultura y el desarrollo. Según Bevan Springer, presidente de CMEx, estos galardonados “encarnan el espíritu de liderazgo, innovación y servicio que define lo mejor del Caribe”.

Entre los homenajeados de este año se encuentran:

• Carole Alexis (Martinica) – Coreógrafa y directora artística.

• Dave Chang (Carnival Cruise Line) – Vicepresidente sénior de ventas al consumidor.

• May-Ling Chun (San Martín) – Directora de Turismo.

• Ronella Croes (Autoridad de Turismo de Aruba) – Directora ejecutiva.

• Laura Davidson (LDPR) – Directora ejecutiva y fundadora.

• Muryad de Bruin (Curazao) – Director General de la Oficina de Turismo.

• Cathleen Decker (The Decker/Royal Agency) – Cofundadora.

• Loreto Duffy-Mayers (Barbados) – Experta en Turismo y Sostenibilidad.

• Monique Hamaty-Simmonds (Tortuga Rum Company Ltd.) – Directora Ejecutiva.

• Clarisa Jiménez (Puerto Rico) – Presidenta y CEO de la Asociación de Hoteles y Turismo.

• Luce Hodge-Smith (Islas Vírgenes Británicas) – Ministra de Turismo.

• Janelle Hopkin (Granada) – Presidenta y Directora General de Spice Island Beach Resort.

• Vonulrick “Von” Martin (Caribbeana Communications Inc.) – Locutor y productor.

• Shomari Scott (Health City Cayman Islands) – Directora comercial.

• Marcus Simmonds (Tortuga International Holdings Ltd.) – Director ejecutivo.

Presencia de Dignatarios y Actuación Cultural

Los galardonados serán acompañados por una notable lista de líderes regionales y mundiales, lo que enfatiza la relevancia del evento para la comunidad caribeña. Entre los invitados confirmados se encuentran Dona Regis-Prosper, Secretaria General de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), y Latia Duncombe, Directora General del Ministerio de Turismo de Las Bahamas.

La velada contará con la participación cultural de la cantante e intérprete bahameña Simmone Bowe, reconocida por su arte que abarca géneros como el jazz, el reggae, el R&B y el gospel.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb