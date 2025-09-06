Sertv estrena especial sobre el Festival Nacional del Manito Ocueño

“Raíces” rinde homenaje al Festival Nacional del Manito Ocueño

El programa televisivo “Raíces” de Sertv presenta una edición especial dedicada al Festival Nacional del Manito Ocueño en la provincia de Herrera, mostrando la riqueza de esta celebración folclórica.

Este sábado, el público panameño podrá disfrutar de los mejores momentos de la versión 52 del Festival Nacional del Manito Ocueño a través de un programa especial del espacio “Raíces” de Sertv.

(06/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa “Raíces” de Sertv ha preparado una edición especial dedicada al Festival Nacional del Manito Ocueño, una de las festividades más auténticas de Panamá que se celebra en la provincia de Herrera. Esta fiesta reúne a residentes y visitantes para disfrutar de las tradiciones más arraigadas del país.

En esta versión número 52 del festival, el equipo de “Raíces”, bajo la conducción de Jorge Bustavino y Benito Samaniego, invita a la audiencia a revivir los mejores momentos del evento folclórico a través de sus pantallas. La transmisión permitirá a los espectadores sumergirse en la atmósfera cultural del festival.

La cita es este sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m. por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanama, que se consolidan como líderes en la producción de contenido nacional.