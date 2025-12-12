Ramón Varela asume la Presidencia del Patronato Teatro Nacional en Panamá

Relevo en Junta Directiva: Ramón Varela Liderará el Patronato Teatro Nacional

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Patronato del Teatro Nacional ha anunciado un cambio significativo en su Junta Directiva, informando a la comunidad artística y cultural del país que Ramón Varela es el nuevo presidente del organismo. Varela sustituye a Juan David Morgan, quien ha presidido el Patronato Teatro Nacional desde sus inicios, dejando un legado de compromiso y visión.

Reconocimiento a la Gestión Saliente

Durante su periodo de servicio, Juan David Morgan ofreció una dirección distinguida, caracterizada por una perspectiva clara y una profunda dedicación al ámbito artístico y cultural. Su liderazgo fue crucial para el robustecimiento institucional del Patronato y para afianzar al Teatro Nacional como un emblema esencial del patrimonio cultural de Panamá. El organismo agradeció profundamente la entrega del doctor Morgan a lo largo de estos años.

Perfil y Objetivos del Nuevo Presidente

Ramón Varela, nuevo presidente del Patronato, es un abogado que complementa su vida profesional con una afición por la batería y una afiliación al teatro. Varela se declara creyente en la cultura como una fuerza con la capacidad de transformar vidas e impulsar el desarrollo tanto individual como colectivo.

Consciente del papel protagónico del Teatro Nacional como el principal epicentro de la cultura panameña, Varela asume el cargo con la meta central de trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad del Patronato y asegurar la sostenibilidad operativa del Teatro Nacional. Este enfoque busca beneficiar directamente a la comunidad artística de Panamá.

Proyecciones y Novedades para 2026

El Patronato del Teatro Nacional proyecta que la temporada 2026 se perfila como una etapa marcada por la renovación y el lanzamiento de nuevos proyectos. Estas iniciativas estarán dirigidas a generar beneficios para el sector cultural en general y a fomentar un acceso más inclusivo y plural al arte en Panamá. La institución extendió una cálida bienvenida al señor Varela para esta nueva etapa.