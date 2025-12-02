Fundación Gabo y CAF lanzan la Ruta Macondo Aracataca, un circuito de turismo literario gratuito

Aracataca ya tiene su Ruta Macondo Aracataca : el pueblo natal de Gabo ofrece 15 puntos clave

• La Fundación Gabo y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- lanzaron la Ruta Macondo Aracataca, un proyecto de acceso libre y gratuito que busca fortalecer el turismo literario en el municipio natal de Gabriel García Márquez.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Aracataca, Colombia.- El circuito Aracataca de la Ruta Macondo Aracataca fue lanzado oficialmente en el municipio natal de Gabriel García Márquez, marcando el segundo tramo de esta iniciativa. Fruto de una alianza entre la Fundación Gabo y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, el proyecto busca promover y fortalecer el turismo literario inspirado en el nobel colombiano, con acceso libre y gratuito.

Esta nueva ruta se suma al circuito Getsemaní en Cartagena, presentado en 2024, y antecede un tercer recorrido que CAF y la Fundación anunciarán próximamente, inspirado en la novela El amor en los tiempos del cólera.

Patrimonio Vivo y Accesible

El lanzamiento se realizó en el Auditorio Ramón Vinyes de la Casa Museo Gabriel García Márquez, donde se presentaron los resultados de una exhaustiva investigación. Este trabajo, realizado por Orlando Oliveros Acosta (editor-investigador del Centro Gabo) y Javier Ortiz Cassiani (escritor e historiador), permitió identificar los lugares, monumentos y espacios del municipio que fueron cruciales en la formación vital y literaria del autor de Cien años de soledad.

El documento de investigación y curaduría dio como resultado una guía turística y un mapa ilustrado que referencian quince puntos clave en Aracataca y dos más en el municipio vecino de Zona Bananera. Estos materiales permiten a los visitantes reconocer cómo el contexto político, económico y sociocultural del municipio y sus habitantes moldearon la sensibilidad narrativa de García Márquez.

Sitios como la Casa Museo, la Escuela Montessori, la Casa del Telegrafista, la Estación del Tren, el Teatro Olimpia, el Camellón 20 de Julio y la calle de los llamados “turcos” son algunos de los escenarios que hacen parte de la guía y que gestaron el imaginario del realismo mágico en obras como Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba. Los productos de la ruta están disponibles para descarga gratuita en el sitio web de la Fundación Gabo.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Durante la jornada, Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, entregó el documento y guion de la ruta a las autoridades locales, incluyendo a la Alcaldía de Aracataca y la secretaria de Desarrollo Social, Omaris Mendoza.

Abello Banfi expresó: «La Fundación Gabo quiere reafirmar su compromiso por Aracataca, para eso escogimos el tema del turismo literario, que se representa con la ‘Ruta Macondo: circuito Aracataca’. Es una manera de sembrar una semilla ética, creativa y productiva de la memoria de Gabo».

Asimismo, Iván Cárdenas, gerente de educación y ciudadanía de la Fundación Gabo, moderó la charla La magia del origen: nuevas experiencias de turismo literario en Aracataca, reafirmando el respaldo de la Fundación a los procesos culturales y turísticos del municipio.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, manifestó que con esta iniciativa se busca «convertir el paisaje vital y literario de Gabo en un patrimonio vivo y accesible para todos. Este proyecto de turismo literario rinde homenaje al genio de Aracataca y siembra una semilla de desarrollo sostenible, al conectar la memoria con el futuro de las comunidades».

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: