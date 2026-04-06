Sergio Rambla Márquez presenta su nueva obra de humor negro sociológico en Valdivia

La Casa Prochelle en Valdivia será el escenario de la presentación de una obra que recopila 65 historias sobre la toma de decisiones humanas frente a la precariedad cultural y el autoritarismo.
Lanzamiento editorial en Casa Prochelle destaca el humor negro sociológico de Sergio Rambla
• El escritor Sergio Rambla Márquez lanza su vigésimo séptimo libro, una sátira que utiliza la psicología inversa para cuestionar la ignorancia y las leyes absurdas de una sociedad ficticia.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Valdivia, Chile.- El escritor Sergio Rambla Márquez presenta su más reciente creación literaria titulada «NO MIRE. NO ESCUCHE. NO HABLE.«, una obra que profundiza en el humor negro sociológico para exponer las dinámicas de una sociedad imperfecta. A través de 65 historias entrelazadas, el autor utiliza la psicología inversa sarcástica para narrar cómo los individuos enfrentan problemas cotidianos y domésticos bajo el mando de autoridades poco empáticas e iletradas que imponen restricciones constantes.
Crítica social y psicología inversa
En esta sociedad ficticia descrita por Rambla Márquez, los ciudadanos rinden pleitesía a la incultura mientras son dirigidos por leyes absurdas que inician siempre con una negativa. Desde prohibiciones comunes hasta advertencias de peligro, el texto analiza cómo la población ignora las restricciones impuestas por una autoridad débil, resolviendo sus dificultades según su propio nivel educativo y madurez.
El autor manifiesta que en este manuscrito ventila el grado de ignorancia de una sociedad que prefiere el entretenimiento fatuo antes que los valores humanos de solidaridad. Según el propio Rambla Márquez, la conducta humana resulta impredecible y difícil de descifrar, sugiriendo que los modales y comportamientos a menudo dependen de olas culturales mal diseñadas desde sus inicios, creando círculos viciosos de difícil salida.
Detalles de la presentación y trayectoria
El evento de lanzamiento se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la Casa Prochelle, ubicada en la Isla Teja de Valdivia. La jornada contará con la conducción del poeta y periodista Ethan Kloss, junto al ingeniero Hernaldi González Pino. El prólogo de la obra fue realizado por el músico y educador peruano Jean Pierre Leiblingler Artieda, y el programa cuenta con el respaldo de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, además de marcas locales.
Sergio Rambla Márquez, residente en Valdivia, cuenta con una prolífica carrera que incluye 16 libros publicados previamente, explorando géneros como la crónica urbana y el humor negro filosófico. Entre sus títulos más recientes destacan «¡Prohibido ser Feliz!» y «Y Usted ¿Qué Opina?», consolidándose como una voz crítica que transita entre lo poético, lo irónico y lo experimental en la narrativa contemporánea.
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