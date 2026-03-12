SERTV brindará cobertura nacional al Festival Folclórico Nacional de La Mitra

Firman acuerdo para difundir la XXXIII edición del Festival Folclórico Nacional de La Mitra

• A través de radio, televisión y plataformas digitales, los medios estatales asegurarán el alcance masivo de la versión número 33 de este encuentro cultural de referencia nacional.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un acto de relevancia para la identidad cultural del país, el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y el Comité Cívico y Cultural de La Mitra de La Chorrera formalizaron un acuerdo de cooperación para la promoción y difusión de la XXXIII versión del Festival Folclórico Nacional de La Mitra.

Del 26 al 29 de marzo de 2026, La Mitra de La Chorrera se establecerá como el epicentro de las tradiciones nacionales. Este festival se consolida como un baluarte para la protección de las costumbres vernaculares de las diversas provincias, con el objetivo de mantener vigente el folclore para las futuras generaciones.

Compromiso estatal con la difusión cultural

Mediante la firma de este convenio, SERTV reafirma su misión institucional al comprometerse con la divulgación masiva de la festividad. La estrategia de comunicación del Festival Folclórico Nacional de La Mitra contempla entrevistas exclusivas en espacios noticiosos, así como una programación especial a través de las emisoras Nacional FM y Crisol FM. Asimismo, se garantiza un amplio alcance mediante la cobertura en todas sus plataformas digitales.

Para el sábado 28 de marzo, el equipo técnico y periodístico de SERTV realizará un despliegue especial para documentar actividades emblemáticas. Entre estas destacan el Convivio Folclórico Infantil Escolar e Inclusivo, los juegos de antaño, la tradicional junta de embarre y los concursos de toque de mejorana y violín.

Autoridades y representación tradicional

La firma del acuerdo fue encabezada por Dustin Guerra, director general de SERTV, y Nelly De León, presidenta del Comité Cívico y Cultural de La Mitra de La Chorrera. El evento contó con la participación de la diputada Lilia Batista y miembros del Comité Organizador. Por parte de la institución estatal, asistieron Sara Moreno, subdirectora general de Televisión; Leonardo Flores, subdirector general de Radio; y Eusebio Cedeño, secretario general.

El acto protocolar también contó con la presencia de S.R.M. Alejandra Gil Testa, reina 2025, y S.M. Anaeli Miranda Núñez, soberana de la trigésimo tercera edición. Con este compromiso, el esfuerzo organizativo del comité y la tradición del pueblo chorrerano tendrán una proyección nacional a través de las pantallas y frecuencias estatales, asegurando el acceso a la cultura en todo el territorio panameño.

