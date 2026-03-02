Sertv Digital destaca la tradición y el folclore en la Feria Nacional de El Copé

Cobertura especial de Sertv Digital en la XXX edición de la Feria de El Copé

• A través de sus plataformas, Sertv Digital llevó a todo el país la esencia de la XXX Feria Nacional de El Copé, resaltando el folclore, las artesanías y las tradiciones de la provincia de Coclé.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- El equipo de Sertv Digital se trasladó este fin de semana a la provincia de Coclé para realizar una cobertura exhaustiva de la XXX Feria Nacional de El Copé. Durante el evento, que se consolidó como el epicentro de la tradición y el folclore panameño, la plataforma digital documentó la riqueza artesanal y el ambiente festivo que caracteriza a esta región del país.

Tradición, música y testimonios de identidad

La festividad contó con la participación de S.R.M. Maykelis Katrina Torrero, quien lideró los recorridos por la comunidad acompañada de murgas y tamboritos. En declaraciones para Sertv Digital, la soberana expresó su orgullo por representar la identidad de El Copé. Asimismo, el escenario se llenó de tradición con la presentación del Conjunto Elsa Marín del Colegio Ingeniero Tomás Guardia.

Las cámaras de Sertv Digital rescataron testimonios históricos, como el de Don Natividad Sánchez Martínez, quien ha participado en las 30 ediciones de la feria, relatando la evolución de este proyecto comunitario. Además, se destacó la labor de Don Orman Sánchez en el arte del trapiche y de las maestras artesanas dedicadas a la creación del sombrero pinta mosquito, técnica ancestral que define las raíces coclesanas.

Rescate de costumbres y participación institucional

Uno de los hitos de la cobertura fue la Junta de Embarre, donde S.R.M. Maykelis Torrero participó activamente en la faena para preservar esta costumbre. El evento contó con la presencia de la Administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, quien acompañó la tuna de la reina durante el trayecto hacia la actividad.

Con este despliegue, Sertv Digital reafirma su misión de divulgar las manifestaciones culturales más profundas de Panamá, celebrando el arte y la herencia de las comunidades rurales ante una audiencia nacional e internacional.

