Sertv e IFF Panamá firman convenio para potenciar el Festival Internacional de Cine de Panamá

Alianza estratégica entre Sertv e IFF Panamá impulsará la industria audiovisual nacional

• El Sistema Estatal de Radio y Televisión y la Fundación IFF Panamá consolidan una alianza para difundir contenidos culturales y educativos durante la décima cuarta edición del festival.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y la Fundación IFF Panamá han suscrito un Acuerdo de Intercambio estratégico con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y la promoción de la cultura nacional. Esta alianza está enfocada en potenciar el desarrollo del sector audiovisual y asegurar una amplia difusión de las actividades vinculadas al Festival Internacional de Cine de Panamá, que celebrará su décima cuarta edición del 9 al 12 de abril de 2026.

Compromiso con el desarrollo cultural y educativo

Como parte de sus facultades, SERTV impulsa la asistencia técnica y la cooperación con organizaciones no gubernamentales para fomentar contenidos de valor. En este contexto, la Fundación IFF Panamá se posiciona como un colaborador clave al ser la entidad encargada de respaldar el festival y promover iniciativas educativas de impacto social. El acuerdo busca garantizar que la ciudadanía tenga un acceso efectivo a producciones artísticas de alta calidad, reforzando la identidad cultural del país.

Alcance de la cobertura y plataformas digitales

El convenio fue formalizado por Dustin Guerra, director general de SERTV, y Karla Quintero, directora ejecutiva de la Fundación IFF Panamá. El documento establece que la institución estatal brindará cobertura integral a través de sus plataformas de televisión, radio y medios digitales. Esta sinergia permitirá que el festival trascienda las salas de cine y llegue a audiencias jóvenes y comunidades en todo el territorio nacional, visibilizando las producciones nacionales y regionales.

Una fiesta del cine abierta a la ciudadanía

Durante el acto de firma, Karla Quintero detalló que esta edición presentará aproximadamente 40 películas de diversos continentes, con un enfoque especial en el cine de Centroamérica y el Caribe. El programa incluye proyecciones gratuitas, espacios de encuentro para la industria y diversas actividades formativas. Por su parte, el director Dustin Guerra resaltó que esta unión histórica permite proyectar el talento panameño hacia nuevas audiencias, reafirmando la labor de SERTV como motor de visibilidad para la industria cinematográfica local.

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