Sertv resalta la diversidad cultural panameña en una edición especial del programa Raíces

El canal estatal presentará una edición exclusiva de su producción cultural que abarca desde las costumbres del campo en Los Santos hasta las festividades de la herencia afrodescendiente en Río Abajo.
La diversidad cultural de Panamá se toma las pantallas de Sertv con el programa Raíces
• A través de un recorrido televisivo por el interior del país y las celebraciones del mes de la etnia negra, el espacio de televisión exalta la identidad y las tradiciones nacionales.
(23/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal estatal Sertv invita a toda la audiencia a sintonizar este sábado 23 de mayo, a partir de las 7:00 p. m., una edición exclusiva de su programa cultural Raíces, un espacio que celebrará la diversidad cultural de Panamá ofreciendo un viaje detallado por las tradiciones del interior del país y las festividades correspondientes al mes de la Etnia Negra.
El recorrido, liderado por los presentadores Librada Torreo y Efraín Santiago, iniciará en la provincia de Los Santos. En esta sección del programa, los televidentes podrán conocer de cerca el proceso de preparación del tradicional Guacho en Totuma y vivir la coronación de S. R. M. Esperanza Rodríguez como la nueva Reina del Campesino de Guásimo, un evento anual que exalta el orgullo, la identidad y la alegría de las costumbres del campo panameño.
Homenaje a la herencia afrodescendiente
Posteriormente, las cámaras de la producción de Raíces se trasladarán al corregimiento de Río Abajo para unirse de manera directa a las celebraciones del mes de la Etnia Negra. Esta sección del programa rendirá un merecido homenaje a la rica herencia afrodescendiente del territorio nacional.
La emisión incluirá la cobertura de los concurridos festivales gastronómicos, los coloridos desfiles y diversos eventos culturales que llenan de identidad a esta comunidad del distrito capital. La producción recuerda al público que puede disfrutar de toda esta riqueza cultural desde la comodidad del hogar, a través de la señal televisiva de Sertv y mediante el acceso a sus plataformas digitales en la cuenta @Sertvpanamá.
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