SERTV se convierte en patrocinador de la película “Señales”, luego de firmar un convenio con 990 Televisión INC

(1/Sep/2023 – web) Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) en alianza estratégica con la productora 990 Televisión INC firman un Convenio de Patrocinio para el desarrollo de la película “Señales” un proyecto social, que tiene como objetivo primordial atraer la mirada colectiva de nuestra sociedad para generar una reflexión sobre los actos de femicidio.

El convenio fue firmado por José Luis Rodríguez, presidente de 990 Televisión INC y Catalina Sanmartín Méndez, directora de SERTV.

En palabras de Rodríguez: “Agradezco a Catalina Sanmartín y a todo el equipo de Sertv por todo este apoyo que es importante, quiero decir que no puede haber transformación social si primero no tenemos esa voluntad clara de querer generar esa transformación social. Enfatiza: “Desde el día uno que traje el proyecto fue visto de una manera positiva y valiosa. La violencia contra la mujer no puede ser normalizada porque simplemente no es normal quitarle la vida a otro ser humano. Nosotros como sociedad debemos reflexionar en que significa esa dinámica violenta en la que hoy todos como sociedad nos envolvemos”.

En tanto que Sanmartín señaló: “No podríamos decirle que no, a algo tan valioso como poner en el tapete la discusión de un tema urgente a tratar, las mujeres de nuestro país y del mundo entero deben ser cuidadas y tratadas por su valor por su riqueza, y por el aporte que le dan a su país a su familia y este proyecto es importante apoyarlo porque es una forma de tocar a la conciencia de cada uno.” Agregó: “Es una obligación en esta pantalla darle espacio a este tipo de propuestas que hacen país, porque pueden transformar una sociedad”.

Fuente/Foto: Sertv