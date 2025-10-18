SERTV transmite en directo la celebración de los 177 años de fundación de Aguadulce

Alegría y folclor: Sertv lleva a Panamá la conmemoración de Aguadulce

• La audiencia podrá disfrutar en vivo, este fin de semana, del Desfile Cívico (sábado 18 de octubre, 11:00 a.m.) y el Desfile Folclórico (domingo 19, 3:00 p.m.) por Sertv.

(18/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- SERTV, el Sistema Estatal de Radio y Televisión, ha movilizado su maquinaria al distrito de Aguadulce para ofrecer a su audiencia una cobertura especial en directo de la celebración de los 177 años de fundación de la ciudad.

El fin de semana de conmemoración se transmitirá en dos jornadas festivas:

• Sábado 18 de octubre: Transmisión en directo del Desfile Cívico a partir de la 11:00 a.m.

• Domingo 19 de octubre: Transmisión en directo del Desfile Folclórico a partir de las 3:00 p.m.

La audiencia podrá deleitarse con el gran despliegue de las distintas delegaciones representativas provenientes de todo el país, así como con variadas presentaciones folclóricas que honran la identidad de la región.

SERTV invita a todos los panameños a vivir la alegría y el orgullo de un pueblo que preserva sus raíces y celebra su identidad a través de su señal y todas sus plataformas digitales, incluyendo @SertvPanamá.