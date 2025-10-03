(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Un simple gesto de creatividad se ha transformado en una fuente de gran motivación para el privado de libertad Javier Morán Justiniani, recluido en el Centro Penitenciario de Aguadulce. Morán pintó un sombrero pintado y decorado con el nombre de Coclé, elementos distintivos como la caña de azúcar y el tambor. Esta pieza artesanal viajará ahora por el continente americano en manos del aventurero brasileño Pedro Biondo.

El sombrero fue entregado formalmente a Biondo por el gobernador de Coclé, Irving González. El viajero sudamericano lo recibió con entusiasmo, reconociendo el arte de la caña de azúcar plasmado en la pieza.

El Arte Trascendiendo Fronteras

Justiniani destacó su satisfacción por el logro. El privado de libertad agradeció la gestión de la ministra Dinoska Montalvo, que permite exponer los productos del taller de pintura en la Gobernación de Coclé.

«Hoy, un viajero que recorre el continente adquirió uno de los sombreros que pintamos y eso permitirá que muchas personas en el mundo vean nuestro talento,» afirmó Morán, subrayando el valor de la exposición y el reconocimiento de su trabajo.

La Travesía Continental

Pedro Biondo emprendió una larga travesía desde Texas con destino a su ciudad natal, Barreto, en Brasil. Acompañado de dos mulas y un perro, el brasileño no solo lleva consigo su propia historia, sino ahora también la expresión artística y cultural de un privado de libertad panameño en forma de sombrero pintado.

Esta historia es un reflejo del espíritu del Plan Libertad, una iniciativa liderada por el Ministerio de Gobierno de Panamá que promueve la rehabilitación y ofrece segundas oportunidades a través de programas de arte, cultura y trabajo productivo para las personas privadas de libertad.