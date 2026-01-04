Museo de Arte Contemporáneo anuncia la Subasta MAC 2026 bajo el concepto Signos

Subasta MAC 2026 presentará una constelación de arte contemporáneo en Panamá

Bajo la temática «Signos», la Subasta MAC 2026 invita a coleccionistas a descubrir piezas seleccionadas como patrimonio y legado artístico a largo plazo.

(04/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá ha revelado los detalles iniciales de la Subasta MAC 2026, que en esta edición se presenta bajo el concepto curatorial titulado «Signos». La propuesta, diseñada por el curador Darién Montañez, plantea una organización innovadora inspirada en un mapa astral del arte contemporáneo, donde las obras se agrupan mediante afinidades que superan las clasificaciones tradicionales de época o tendencia.

Este evento busca posicionarse como un recorrido curatorial integral, donde cada pieza seleccionada funciona como un punto de luz dentro de una constelación artística. La Subasta MAC 2026 está dirigida a quienes perciben el arte como una herramienta de conversación, un legado personal y un patrimonio con valor a largo plazo.

Una selección de artistas diversos

La muestra reúne a un grupo destacado de creadores, integrando tanto a figuras consolidadas en el mercado del arte como a talentos emergentes. Esta diversidad permite una lectura profunda de la producción actual, invitando a los asistentes a coleccionar desde una perspectiva inusual y a analizar las conexiones invisibles entre las distintas propuestas estéticas.

La actividad central se llevará a cabo el próximo 10 de febrero en la sede principal del museo ubicada en Ancón. La organización ha indicado que próximamente se compartirán detalles adicionales sobre las piezas participantes y la dinámica del evento.

Información de acceso y horarios

El Museo de Arte Contemporáneo mantiene sus puertas abiertas para el público interesado en conocer sus instalaciones previo a la Subasta MAC 2026. En su sede de Ancón, el horario de atención es de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Asimismo, cuentan con un espacio en el Casco Antiguo que atiende de martes a domingo en horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los costos de admisión general son de B/.5.00 para panameños y residentes, mientras que los estudiantes y jubilados locales cuentan con una tarifa reducida de B/.2.50. Para los visitantes extranjeros, la entrada general se sitúa en B/.10.00. Los niños hasta los 12 años y los miembros del programa +MAC tienen acceso gratuito. Además, el museo ofrece visitas guiadas por un costo adicional de B/.5.00 disponibles en la recepción.