El Museo de Arte Contemporáneo presenta la Subasta MAC 2026 dedicada al apoyo artístico

Subasta MAC 2026: Signos impulsará la sostenibilidad del ecosistema cultural en Panamá

• Bajo la curaduría de Darién Montañez, la Subasta MAC 2026 ofrece una plataforma de visibilidad y sostenibilidad financiera para creadores consolidados y emergentes del país.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) presentó oficialmente la Subasta MAC 2026: Signos, una iniciativa diseñada para inyectar recursos directamente a los artistas participantes y fortalecer la sostenibilidad del ecosistema artístico nacional. Este evento anual se consolida como una plataforma única en el país, donde la circulación de obras y la movilización comunitaria permiten sostener la producción contemporánea a largo plazo.

Propuesta curatorial y diversidad artística

La edición de este año, curada por Darién Montañez, se titula Signos y propone una mirada lúdica donde las obras se agrupan según los signos zodiacales de sus creadores, organizadas en los cuatro elementos. Esta estructura busca generar conexiones libres y simbólicas entre las piezas, alejándose de lecturas rígidas para invitar al público a descubrir afinidades inesperadas.

La Subasta MAC 2026 reúne un total de 119 obras pertenecientes a 82 artistas panameños o radicados en el país. En esta ocasión, destaca la incorporación de 16 artistas que participan por primera vez, ampliando el panorama de lenguajes y trayectorias. Entre los expositores se encuentran figuras de trayectoria consolidada como Olga Sinclair, Guillermo Trujillo, Sandra Eleta y Alicia Viteri, quienes comparten espacio con nuevas voces de la escena local.

Exhibición previa y actividades en Ancón

Como antesala al evento de puja, el museo abrirá al público una exhibición de las obras en su sede de Ancón los días 7 y 8 de febrero. La muestra contará con entrada libre en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Durante ambas jornadas, el curador Darién Montañez ofrecerá recorridos comentados a la 1:00 p.m. para acercar a los asistentes a los procesos artísticos de esta edición.

Impacto en el ecosistema cultural

La Subasta MAC representa una de las principales fuentes de recaudación del museo, lo que garantiza la continuidad de sus programas expositivos, educativos y comunitarios. Según el equipo organizador, el evento funciona como un acto colectivo donde el coleccionismo se activa como un gesto de acompañamiento tangible para que el arte contemporáneo continúe su desarrollo como motor social en Panamá.

La jornada principal de la subasta se llevará a cabo el martes 10 de febrero, con la apertura de puertas a las 5:00 p.m. y el inicio de la puja a las 8:00 p.m. en la sede de Ancón. El costo de la entrada es de $50.00.

Apoyo institucional y próximos eventos

El desarrollo de Signos cuenta con el respaldo de Mercantil como patrocinador principal, junto a la Fundación Heurtematte en la categoría de secciones. El evento también recibe el apoyo de instituciones y empresas como Hutchinson Ports, Upper East, UBS, Restaurante Flavors, Ron Abuelo, Todo Logistic, Print Shop, MUM Contemporary Art y Café Unido.

Posteriormente, el MAC Panamá continuará su agenda el 22 de febrero con actividades en el Casco Antiguo y el 28 de febrero con la apertura del primer ciclo de 2026, que incluirá las exposiciones «Trixie Briceño: sistemas de lo maravilloso» y «otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua», esta última enfocada en estéticas cimarronas del Caribe.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: