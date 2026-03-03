Música, danza e historia protagonizan la agenda del Teatro Nacional en marzo

El Lago de los Cisnes y conciertos de gala llegan al Teatro Nacional este mes

• El emblemático recinto ofrece una programación diversa que incluye ballet clásico, música sacra y conmemoraciones históricas para toda la familia.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Teatro Nacional presenta una cartelera diversa y vibrante para el mes de marzo, con propuestas que celebran la historia, la identidad, la música y la danza en todas sus formas. A lo largo del mes, el público podrá disfrutar de espectáculos para toda la familia, conciertos memorables y una de las obras más emblemáticas del repertorio del ballet clásico.

Producciones familiares e históricas

El Patronato del Teatro Nacional presenta las últimas dos funciones de “Las Históricas Aventuras del Comején y el Bibliotecario con El Gran Libro de Piratas”, el domingo 1 de marzo. Esta puesta en escena explora episodios históricos mediante el humor y la fantasía, transformando hechos del pasado en una experiencia accesible para todo público.

Asimismo, el 7 de marzo, el Patronato y la Comunidad Dule presentan “DILLANII”, una conmemoración artística de la Firma del Tratado de Paz de 1925. El evento honra la memoria y la dignidad del pueblo Dule a través de la música y el movimiento escénico, conectando a los asistentes con un episodio trascendental de la historia panameña.

Grandes conciertos y música clásica

El 4 y 5 de marzo regresa “ESTE GRAN CONCIERTO”, bajo la dirección de Jossie Jiménez y con el respaldo del Ministerio de Cultura. La producción cuenta con las voces de Gaby Gnazzo, Nicole Puga, Mayra Hurley, Juan Diego Araúz y José Berastegui, quienes interpretarán éxitos de la librería musical.

La música clásica tendrá su espacio el 10 de marzo con la presentación del pianista David García, ganador del Concurso de Piano de Panamá 2025. El solista estará acompañado por la Orquesta de Cámara del Istmo, bajo la dirección del Maestro Carlos Alexander Guevara, para interpretar el Concierto de Mozart K 271.

Identidad nacional y música sacra

Los días 18 y 19 de marzo, Voice Art presenta “Fantasía Panameña”, una experiencia que exalta las raíces culturales con la participación del Ballet Nacional de Panamá, el Ballet Folclórico de Elisa de Céspedes y solistas como el tenor Ulises Athanasiadis y la soprano Sofía Cohen.

Posteriormente, el 21 de marzo, en el marco de la Semana Santa en el Casco Antiguo, se llevará a cabo “Una Experiencia de Música Sacra”. Esta actividad permite conocer el backstage y la historia del edificio antes de un recital de piezas clásicas del repertorio sacro.

Temporada de ballet clásico

Para cerrar el mes, el Ministerio de Cultura y el Patronato presentan “El Lago de los Cisnes” los días 27, 28 y 29 de marzo. Con esta obra de amor y redención, el Ballet Nacional inicia su temporada 2026, invitando al público a reencontrarse con la magia de la danza clásica en el escenario más emblemático del país.

