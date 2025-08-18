Agosto en el Teatro Nacional: gala histórica del Ballet y estreno teatral de “La Ballena”

• Ballet Nacional de Panamá conmemora 54 años en el Teatro Nacional con gala especial y estreno de obra contemporánea.

• “La Ballena” llega al Teatro Nacional con un elenco destacado y una historia conmovedora inspirada en el cine premiado.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Teatro Nacional se prepara para recibir dos destacadas producciones que marcarán el mes de agosto con propuestas artísticas de alto nivel. Del 20 al 24 de agosto, el Ballet Nacional de Panamá presentará la gala conmemorativa Pinceladas del Recuerdo, en celebración de sus 54 años de trayectoria desde su fundación en el antiguo Instituto Nacional de Cultura y Deportes, hoy Ministerio de Cultura.

La gala invita al público a revivir piezas emblemáticas del repertorio clásico de la compañía, interpretadas por generaciones de bailarines que han dejado huella en la historia del ballet panameño. Como parte de esta celebración, se estrenará una obra contemporánea inédita creada por el reconocido coreógrafo español Fernando Hurtado, quien ha trabajado directamente con el elenco del Ballet Nacional para ofrecer una propuesta estética renovada. Esta producción es impulsada por el Patronato del Teatro Nacional.

El cierre del mes estará a cargo de la obra teatral La Ballena, que se presentará del 28 al 31 de agosto. La pieza aborda la historia de un hombre con obesidad severa que busca reconectar con su hija adolescente en un intento por redimirse antes de que sea demasiado tarde. Inspirada en la película ganadora del Oscar, la puesta en escena contará con las actuaciones de Roberto Thomas-Díaz, Anie Moreno, Mara Bethancourt, Francisco Rodríguez y Yilca Arosemena, bajo la dirección de César Robles y en coproducción con Cualquier Vaina Media.

Los boletos para ambas producciones están disponibles a través de Panatickets.