Tere Domínguez O. presentará en Perú su obra Stellita y su ángel de la guarda

En el marco del día nacional de la discapacidad

La autora Tere Domínguez O. presentará su cuarta obra en Lima, Perú y contará con el apoyo de la Embajada de Panamá en dicho país.

(7/Oct/2022 – web) Panamá.- Cada 16 de octubre se conmemora en Perú el Día Nacional de la Discapacidad en reconocimiento de los derechos e inclusión social de estas personas. Por ello, Cultura Miraflores ha invitado a la autora panameña Tere Domínguez O. a presentar su más reciente obra Stellita y su ángel de la guarda, un cuento de inclusión familiar y Síndrome de Down, el viernes 14 de octubre a las 7:00 p.m. en la Biblioteca Ricardo Palma en Lima, Perú.

Stellita y su ángel de la guarda será la única obra presentada el día del evento donde la autora podrá intercambiar anécdotas y relatos con los lectores peruanos, además de contar con la participación de la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Julie Escudero y de Luis Yslas Prado, editor del libro y oriundo del Perú.

Cultura Miraflores es el equipo de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores en Lima, Perú. La misma lleva a cabo esta presentación como parte de su agenda de actividades del mes de octubre que busca realzar la importancia de la inclusión y fomentar los derechos de las personas con distintas discapacidades en Perú.

Stellita y su ángel de la guarda, cuenta la historia de Stellita, una niña con Síndrome de Down que nace en una familia numerosa y desde el primer día los empieza a llenar de amor y bendiciones. Con sus dificultades y alegrías, la familia, junto a Stellita, superan todas las pruebas y adversidades. La cuarta obra de la autora Tere Domínguez O. retrata con gracia y ternura la vida de una joven entrañable cuya condición no le impide convertirse en un ser humano ejemplar, al lado de aquellos familiares y amigos que siempre le brindaron afecto, cuidados y alegrías. Se trata de una historia que aborda el Síndrome de Down de una forma amena, sencilla y emotiva.

A su vez, cabe recalcar que las hermosas ilustraciones que acompañan y dan luz a Stellita y su ángel de la guarda fueron realizadas por Alyna Izquierdo. Este libro es recomendado para niños, jóvenes y adultos.

Sobre Tere Domínguez O.

Graduada en Comunicación Social. Desde muy joven se aficionó a la lectura y, como suele ocurrir, se le despertó el deseo de escribir. Pero su primer libro, Te ofrezco mis puertas, no surgió de la imaginación, sino de una difícil experiencial personal: su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de ovario en el año 2019. Se trata de una bitácora de su enfermedad, asumida como una sucesión de portales que la condujeron a experiencias límites, entre ellas, su encuentro profundo con Dios, que marcó un antes y un después en su vida.

En agosto de 2020, presentó en la Feria Internacional del Libro de Panamá: Chachalaca y su viaje inesperado. Un cuento de migración y conciencia ambiental, ilustrado por Natalia Tertusio. Debido a que disfrutó mucho esa experiencia recordando sus años en el mundo de la publicidad, en el año 2021 decidió publicar otro cuento de similar temática: Mariana y la ballena, ilustrado también por Natalia Tertusio. Stellita y su ángel de la guarda. Un cuento sobre inclusión familiar y Síndrome de Down es su cuarto libro. Parte de sus artículos y crónicas pueden leerse en su blog teredominguez.com, y también en el blog 10minconjesus.net.

