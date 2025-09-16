Torrente de Canciones: España y Panamá tejen conexión musical

Intercambio cultural Torrente de Canciones une décima y canción de autor

El Centro Cultural de España en Panamá y la Fundación Tocando Madera lanzan «Torrente de Canciones», un innovador programa de tres meses que fusiona la décima panameña con la canción de autor española.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro Cultural de España en Panamá, en alianza con la Fundación Tocando Madera, presenta el programa Torrente de Canciones, una iniciativa de intercambio musical que se extenderá durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este proyecto busca establecer una conexión sonora sin precedentes, donde la canción de autor urbana española y la décima panameña convergen, creando un espacio único de diálogo de tradiciones que celebra la hermandad musical iberoamericana. «Torrente de Canciones» se erige como un puente cultural que realza las raíces profundas de una expresión rural y tradicional, parte esencial de la identidad nacional.

Un Diálogo de Identidades Musicales

Este encuentro artístico trasciende una simple colaboración; es un reflejo de nuestras identidades sociales y culturales. El programa explora cómo estas dos formas distintivas de cantar se encuentran, se influyen y entrelazan, transformando la palabra en melodías. Compositores de ambos países compartirán técnicas y visiones sobre la creación musical contemporánea, documentando y celebrando la confluencia de estas tradiciones hermanas. La iniciativa reafirma la riqueza del intercambio cultural iberoamericano, donde artistas de España y Panamá enriquecerán mutuamente sus expresiones.

Estructura del Programa y Temáticas de Talleres

Cada mes, Torrente de Canciones ofrecerá nueve horas de talleres prácticos, distribuidos en tres días intensivos, culminando con conciertos en distintos escenarios locales. Estos conciertos serán la vitrina del fruto de la colaboración lírica gestada durante los talleres:

• Septiembre: 25, 26 y 27 de septiembre

• Octubre: 16, 17 y 18 de octubre

• Noviembre: 13, 14 y 15 de noviembre

Los talleres abordarán una diversidad de temas fundamentales para la creación musical y poética, incluyendo la poética en la canción popular, la musicalización de textos, las reglas de la décima escrita y la improvisación. Además, se explorará la influencia de la inteligencia artificial en la composición contemporánea y se analizará el parentesco entre la guitarra española y la mejoranera panameña, instrumentos que simbolizan la conexión histórica entre ambas culturas.

Figuras Emblemáticas y Proyección Internacional

El programa Torrente de Canciones congregará a destacadas figuras de la escena musical panameña. Entre los maestros de la tradición se encuentran Luis «Cholo» Bernal y José Augusto Broce, mientras que la representación contemporánea incluirá a Rómulo Castro, Kandall, y las cantautoras Yek Gamboa y Karla Lamboglia. Para Panamá, esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para proyectar su rica tradición décimera a nivel internacional, al tiempo que se nutre de la experiencia española en la canción de autor, consolidando la madurez de su escena musical y su patrimonio inmaterial.

Esta acción reafirma el compromiso del Centro Cultural de España en Panamá como catalizador de la cooperación cultural iberoamericana y de los intercambios culturales entre Panamá y España, con la música como vehículo. El programa responde también a la labor de la Cooperación Española en la protección del patrimonio cultural inmaterial, entendiendo la oralidad y la música tradicional como una parte esencial de la identidad cultural. Torrente de Canciones busca resignificar la décima panameña a través de la música actual, visibilizar los préstamos culturales y generar conexiones valiosas entre músicos y compositores de ambos países, fomentando el intercambio de conocimientos, la inspiración musical y la cocreación.