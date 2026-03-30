Transmisiones de Sertv en Semana Santa conectarán a la audiencia con el Casco Antiguo

Transmisiones de Sertv en Semana Santa conectarán a la audiencia con el Casco Antiguo
Transmisiones de Sertv en Semana Santa conectarán a la audiencia con el Casco AntiguoSertv

El canal estatal llevará las celebraciones de la Semana Mayor a los hogares panameños con una cobertura especial desde la histórica Catedral Basílica Santa María La Antigua.

Sertv anuncia transmisiones de Sertv en Semana Santa desde la Catedral Basílica

• A partir de las 7:00 p.m., la audiencia podrá sintonizar los actos litúrgicos del martes y miércoles santo como parte del compromiso cultural de la institución.

(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv) conmemora la Semana Mayor con una programación dedicada a las tradiciones religiosas, destacando las transmisiones de Sertv en Semana Santa desde la Catedral Basílica Santa María La Antigua. Fiel a su compromiso de difundir la cultura y los valores del país, el canal de todos los panameños brindará una cobertura especial de las actividades litúrgicas en directo desde el Casco Antiguo.

Programación y horarios de la Semana Mayor

Las emisiones especiales están programadas para iniciar a las 7:00 p.m., permitiendo que la ciudadanía participe de los actos de reflexión desde sus hogares. Específicamente, el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, la audiencia podrá sintonizar las principales ceremonias organizadas por la Iglesia Católica en el corazón histórico de la capital.

Estas jornadas buscan facilitar que tanto los feligreses como la comunidad en general se conecten con los momentos de espiritualidad que caracterizan esta época del año. Sertv ha dispuesto una logística de alta calidad técnica para asegurar que cada detalle de lo acontecido en la Catedral Basílica llegue con claridad a todas las provincias.

Conectividad y plataformas digitales

La institución reafirma su papel fundamental en la sociedad panameña al actuar como un vínculo entre las celebraciones de fe y la población. Además de la señal televisiva, Sertv invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus plataformas digitales en la cuenta @Sertvpanama. En estos espacios, se compartirá contenido exclusivo y actualizaciones en tiempo real sobre el desarrollo de la agenda religiosa y cultural de la Semana Santa 2026.

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