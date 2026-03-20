Un air deux mômes: El espectáculo que rinde un tributo musical a Édith Piaf en Panamá

Alianza Francesa presenta Un air deux mômes en el marco de la Francofonía 2026

• Más allá de los conciertos, la gira del espectáculo «Un air deux mômes» incluye clases magistrales y talleres de acordeón dirigidos a estudiantes y músicos locales.

(20/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de las celebraciones de la Francofonía 2026, las Alianzas Francesas de Centroamérica presentan la gira del espectáculo «Un air deux mômes». Esta propuesta artística constituye un homenaje sensible y poético a la vida y obra de Édith Piaf, figura icónica de la canción francesa, bajo un formato que combina la resonancia íntima de instrumentos de viento con la narrativa histórica de la artista.

Un diálogo entre ritmos y melodías

El espectáculo es interpretado por Émilie Manescau, cantante y profesora del Conservatorio de Tarbes con formación en canto polifónico, y Corentin Restif, un acordeonista con trayectoria en la improvisación contemporánea y las artes callejeras. Juntos, recorren las diferentes etapas de la historia de «La Môme», estableciendo un diálogo sutil entre la interpretación tradicional y contemporánea, manteniendo un respeto profundo por la obra original.

Esta pieza musical fue creada con motivo del 60º aniversario del fallecimiento de Édith Piaf. El dúo propone un viaje cargado de emoción y humanidad, evocando las canciones que marcaron un hito en la música mundial y fusionando influencias musicales diversas en cada ejecución.

Dimensión pedagógica y gira regional

La gira de «Un air deux mômes» trasciende los escenarios, ya que incluye una importante dimensión pedagógica. En cada país visitado, los artistas ofrecen masterclass y talleres de canto y acordeón. Estas actividades están dirigidas a estudiantes, músicos profesionales y público interesado, con el objetivo de favorecer el intercambio artístico y cultural con las comunidades locales de la región.

El recorrido de la gira abarca Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá, reafirmando el compromiso de la red de Alianzas Francesas con la promoción de la lengua francesa y la diversidad cultural. Este evento se suma a las actividades destacadas de la Agenda Cultural de Panamá, que también incluye presentaciones de alto nivel como «El Lago de los Cisnes» en el Teatro Nacional y el Pinta Panamá Art Week.