El Canal de Panamá anuncia cartelera artística para el Verano Canal

Música, teatro y conferencias gratuitas protagonizan el Verano Canal 2026

• Del 26 de febrero al 22 de marzo, el Canal de Panamá llevará una variada oferta cultural y educativa a Colón, Chiriquí, Los Santos y Ciudad de Panamá.

(24/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Canal de Panamá anunció oficialmente el inicio del Verano Canal 2026, una iniciativa que desplegará una amplia cartelera de talento nacional en las provincias de Colón, Chiriquí, Los Santos y Panamá. Las actividades, que se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 22 de marzo, incluyen presentaciones musicales, conferencias magistrales y teatro musical.

Una travesía de arte y conocimiento

El programa de este año se define como una travesía artística a tres ritmos. Además de la oferta de entretenimiento, se realizarán conferencias gratuitas sobre cultura, economía, deportes y desarrollo personal dictadas por expertos. Para participar en estas sesiones formativas, los interesados deben inscribirse mediante un código QR disponible en las plataformas digitales del Canal de Panamá.

La propuesta musical abarca géneros como la salsa, el típico, urbano, pop, rock y reggae. Entre los artistas confirmados destacan Roberto Delgado & Orquesta, Los Beachers, Os Almirantes, Kenny & Kiara, Baby Karen, Toby King y Joaquín Chávez, entre otros exponentes de la escena local.

Teatro musical: El Sueño de un Istmo

Uno de los componentes principales del Verano Canal será la puesta en escena de «El Sueño de un Istmo», una obra original del compositor Ricky Ramírez. La dirección está a cargo de Leonte Bordanea y cuenta con un equipo de producción musical integrado por Grettel Garibaldi, Dino Nugent, Billy Herron, Carlos Vallarino y Pepe Casis. La obra reúne a un centenar de artistas, incluyendo las voces de Janelle Davidson, Lilo Sánchez y Mayra Hurley.

Cronograma de actividades por provincia

El evento se desarrollará en las siguientes sedes y fechas:

• Colón: Del 26 al 28 de febrero en el Centro de Arte y Cultura.

• Chiriquí: 7 y 8 de marzo en Federal Mall.

• Los Santos: 14 y 15 de marzo en el Auditorio y terrenos de la Feria Internacional de Azuero.

• Panamá: Del 16 al 22 de marzo en el Teatro Ascanio Arosemena y las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal.

Esta edición incorpora un enfoque de sostenibilidad orientado al reciclaje y la reducción de residuos. El evento cuenta con el respaldo de estamentos de seguridad como la Policía Nacional, SINAPROC y el Cuerpo de Bomberos. Al ser una actividad de carácter familiar, la organización enfatiza la prohibición del ingreso de bebidas alcohólicas y hieleras en los perímetros de los eventos.

