Wendy Tribaldos presenta en la Asamblea Nacional su libro: “9 de enero de 1964, lo que no te han contado”

(23/Nov/2021 – web) Panamá.- La autora Wendy Tribaldos presentó, este martes, en la Asamblea Nacional, una obra diferente sobre los sucesos del 9 de enero de 1964, donde se prendió la chispa por la recuperación de nuestra soberanía en todo el territorio y cómo se está perdiendo esa memoria histórica.

Con la participación de sobrevivientes de este suceso, el libro muestra una narrativa fresca y diferente de los sucesos del “9 de enero de 1964: lo que no te han contado”, sobre todo concentrado en la ciudad de Panamá, donde se incorpora el rol de los jóvenes como instrumento de cambio y también contiene importantes temas como la conservación patrimonial, el por qué no debemos perder la memoria histórica de nuestra nación.

Tribaldos, en su última obra, nos muestra las dos caras de la moneda, tanto los protagonistas de los Estados Unidos como los de Panamá, con el apoyo de impactantes imágenes, muchas de ellas nunca antes publicadas.

“Me asustó, era impresionante como jóvenes de 40 años habían perdido el contexto de cómo o por qué se celebra… Hacia dónde vamos y porqué luchamos”, expresó Tribaldos.

Ciertamente, los eventos del 9 de enero de 1964 fueron eslabones fundamentales para defender nuestros derechos soberanos en la segunda mitad del siglo XX. Pero y ahora, ¿qué? ¿Cuál es nuestro propósito?, acotó.

La autora señala que el libro permite al lector reflexionar sobre el rol de los jóvenes como gestores de cambio, la importancia de preservar el patrimonio, qué elementos construyen la nación y la peligrosa pérdida de la memoria colectiva.

Indicó, además, que, antes de presentar la obra, hizo una encuesta entre jóvenes y adultos sobre qué sabían del 9 de enero de 1964 y “fue de espanto darnos cuenta cómo se está perdiendo la importancia de este hecho que marca un hito, un antes y un después en las relaciones de Panamá y de Estados Unidos y que, eventualmente, nos permite recuperar nuestra soberanía en 1999”.

Lo importante es recordar el rol de los jóvenes como elemento vital y pensar en qué nos hace panameños y hacia dónde vamos como país. El libro está a la venta en varias librerías.

Sobre la autora, Wendy Tribaldos, es profesora de Ciencias Sociales e Historia titulada en Notre Dame of Maryland University. Posee estudios superiores en Administración y Liderazgo Educativo de University of New Orleans y en Museología y Manejo de Organizaciones sin fines de lucro de Johns Hopkins University. Por 21 años, gerenció el programa educativo APRENDO del diario La Prensa, obteniendo múltiples distinciones nacionales e internacionales por su trabajo en pro de la niñez y juventud panameña. Hoy se dedica a la gestión de proyectos, enfocada principalmente en la documentación y conservación del patrimonio natural y cultural de la nación.

“Lo que no me contaron sobre el 9 enero de 1964 a mí, tampoco lo saben la mayoría de los panameños. Y es que, aunque estos eventos arrancan de lleno el periodo abrogacionista de los funestos tratados firmados a inicios del siglo XX entre EU y la recién estrenada República panameña, pocos conocen los detalles de lo ocurrido en estas fechas. Es un camino factual entintado de grises”, puntualizó.

Fuente/Foto: Asamblea Nacional