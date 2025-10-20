Global Bank recibe reconocimiento de la Academia Costa del Este FC por su apoyo al deporte

La Academia Costa del Este Fútbol Club dedicó su Jornada 12 de la Liga PROM y la Liga Juvenil al banco panameño Global Bank, destacando su rol como aliado estratégico en la formación integral de jóvenes deportistas.
• El apoyo del banco panameño se alinea con sus objetivos de sostenibilidad, promoviendo el desarrollo social inclusivo, la educación de calidad y el bienestar entre las nuevas generaciones.
(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Academia Costa del Este Fútbol Club (FC) rindió un homenaje al banco panameño Global Bank al dedicarle la Jornada 12 de la Liga PROM y la Liga Juvenil. La jornada especial se llevó a cabo en el estadio Javier Cruz, en el marco de los encuentros disputados frente a UMECIT FC.
El reconocimiento subraya el rol de Global Bank como aliado estratégico de la Academia y su firme compromiso con el desarrollo del deporte y la formación integral de las nuevas generaciones. El gesto destaca la importancia del trabajo conjunto para fomentar el crecimiento deportivo y social de los jóvenes talentos en el país.
El impacto de la alianza en la juventud
A través de esta alianza, la entidad bancaria brinda un apoyo fundamental a un grupo de niños y jóvenes que forman parte del programa anual de becas de la Academia. Dicho programa ofrece una cobertura integral que incluye:
• Costo total de la matrícula deportiva.
• Dotación completa de uniformes y equipo deportivo necesario.
• Acceso a clínicas especializadas para el desarrollo de habilidades.
• Acompañamiento psicológico para el crecimiento personal y deportivo.
• Asistencia a las familias con apoyo directo en la canasta básica.
Sostenibilidad y desarrollo social inclusivo
La Estrategia de Sostenibilidad de Global Bank prioriza el desarrollo social inclusivo, promoviendo activamente oportunidades que generen un impacto positivo en la comunidad panameña.
El apoyo a la academia de fútbol se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el ODS 4, de Educación de Calidad, y el ODS 3, de Salud y Bienestar. El objetivo es que cada niño y joven beneficiario pueda desarrollarse plenamente, crecer en un entorno saludable y fortalecer sus habilidades dentro y fuera de la cancha. De esta manera, el banco panameño continúa construyendo una banca con propósito, acompañando a los jóvenes para que alcancen su máximo potencial.
