Global Bank recibe reconocimiento de la Academia Costa del Este FC por su apoyo al deporte

La Academia Costa del Este FC dedica jornada deportiva en honor a Global Bank

• El apoyo del banco panameño se alinea con sus objetivos de sostenibilidad, promoviendo el desarrollo social inclusivo, la educación de calidad y el bienestar entre las nuevas generaciones.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Academia Costa del Este Fútbol Club (FC) rindió un homenaje al banco panameño Global Bank al dedicarle la Jornada 12 de la Liga PROM y la Liga Juvenil. La jornada especial se llevó a cabo en el estadio Javier Cruz, en el marco de los encuentros disputados frente a UMECIT FC.

El reconocimiento subraya el rol de Global Bank como aliado estratégico de la Academia y su firme compromiso con el desarrollo del deporte y la formación integral de las nuevas generaciones. El gesto destaca la importancia del trabajo conjunto para fomentar el crecimiento deportivo y social de los jóvenes talentos en el país.

El impacto de la alianza en la juventud

A través de esta alianza, la entidad bancaria brinda un apoyo fundamental a un grupo de niños y jóvenes que forman parte del programa anual de becas de la Academia. Dicho programa ofrece una cobertura integral que incluye:

• Costo total de la matrícula deportiva.

• Dotación completa de uniformes y equipo deportivo necesario.

• Acceso a clínicas especializadas para el desarrollo de habilidades.

• Acompañamiento psicológico para el crecimiento personal y deportivo.

• Asistencia a las familias con apoyo directo en la canasta básica.

Sostenibilidad y desarrollo social inclusivo

La Estrategia de Sostenibilidad de Global Bank prioriza el desarrollo social inclusivo, promoviendo activamente oportunidades que generen un impacto positivo en la comunidad panameña.

El apoyo a la academia de fútbol se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el ODS 4, de Educación de Calidad, y el ODS 3, de Salud y Bienestar. El objetivo es que cada niño y joven beneficiario pueda desarrollarse plenamente, crecer en un entorno saludable y fortalecer sus habilidades dentro y fuera de la cancha. De esta manera, el banco panameño continúa construyendo una banca con propósito, acompañando a los jóvenes para que alcancen su máximo potencial.