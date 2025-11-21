Acodeco inicia Campaña de Orientación al Consumidor para viajes al Mundial 2026

Panameños que asistan al Mundial 2026 reciben Guía de Acodeco para evitar fraudes en compras



• Las recomendaciones de Acodeco se centran en la planificación financiera, la verificación de ofertas, la compra segura de boletos y paquetes turísticos, y la exigencia de contratos claros.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha puesto en marcha una campaña de orientación con el objetivo de proteger a los fanáticos panameños que planean asistir a los juegos de la selección nacional en el Mundial 2026. Esta iniciativa busca prevenir posibles fraudes y situaciones irregulares ante la esperada y nutrida participación de consumidores en la compra de paquetes de viaje y servicios relacionados.

Acodeco subrayó la importancia de planificar las compras y servicios utilizando información confiable para resguardar el dinero de los consumidores. Antes de efectuar cualquier reserva, la entidad recomienda elaborar un presupuesto detallado que contemple los costos de transporte, alojamiento, alimentación y boletos. Es fundamental comparar precios y conservar todos los comprobantes de las transacciones.

Recomendaciones Clave para Viajes y Compras

La campaña de Acodeco se enfoca en aspectos críticos para garantizar una experiencia segura y satisfactoria:

Verificación de Ofertas y Anuncios

La institución aconsejó a los consumidores verificar minuciosamente las ofertas. Las promociones deben especificar su fecha de vigencia. Acodeco recordó que las prácticas que utilicen expresiones como «hasta agotar existencia» sin informar la disponibilidad violan la normativa de protección al consumidor si no se comunica claramente la cantidad de unidades disponibles. Por ley, toda oferta debe establecer su fecha de duración para que el consumidor sepa el límite de tiempo o la cantidad disponible para acceder a ella.

Seguridad en la Compra de Boletos y Paquetes

Para la adquisición de boletos y paquetes turísticos, Acodeco insta a los consumidores a comprar exclusivamente en sitios oficiales o en agencias de viaje registradas. La entidad advirtió contra la compra a revendedores, en subastas o a través de páginas no autorizadas, pues existe un alto riesgo de que los tickets sean falsos y no permitan el acceso a los estadios.

Exigencia de Contratos y Protección de Datos

Es obligatorio exigir contratos claros que detallen todos los términos del servicio, incluyendo las políticas de reembolso y cancelación. La empresa proveedora está legalmente obligada a entregar esta información por escrito y en idioma español, lo cual es esencial para interponer un reclamo en caso de incumplimiento. Asimismo, la Autoridad enfatizó la necesidad de proteger el dinero y los datos personales, recomendando el uso de métodos de pago seguros, la verificación de la legitimidad de las páginas web y el resguardo de correos de confirmación.

Viajar al Mundial 2026 debe ser una experiencia irrepetible y planificar las compras de manera responsable, junto con el conocimiento de sus derechos, garantizará que la inversión y la tranquilidad estén protegidas. Acodeco se mantendrá vigilante para evitar irregularidades, pero reitera el llamado a los consumidores a mantenerse alertas y no dejarse engañar por ofertas fraudulentas. Cualquier anomalía puede ser reportada a través del sistema Sindi, disponible 24/7 mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, y la página web institucional.

