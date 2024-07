adidas lanza «Handling Pressure»: Historias de superación en el fútbol latinoamericano

Manejando la Presión: adidas presenta a los íconos del Fútbol Latinoamericano

(9/Jul/2023 – web) Panamá.- En el marco del torneo regional de fútbol del verano, adidas lanza un emocionante video que explora cómo algunos de los jugadores de fútbol más destacados de América Latina manejan la presión tanto dentro como fuera del campo. En esta serie exclusiva de entrevistas, titulada «Handling Pressure», adidas reunió a Gabriel Martinelli, Raphinha, Bruno Guimaraes, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Ángel Di María, Ben Brereton, Gianluca Lapadula, Santi Giménez y Luis Díaz.

Estos jugadores representan a las federaciones de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, y comparten sus momentos más memorables y sus estrategias para enfrentar la presión en el mundo del fútbol.

El video combina entrevistas y momentos en exclusiva con los jugadores más relevantes de América Latina, con una narrativa dinámica y una visión única del fútbol. Sumérgete en las experiencias personales y profesionales de estos íconos del fútbol latinoamericano y celebra su pasión y determinación.

Mira el video completo de adidas: Handling Pressure. You Got This. ⇓⇓⇓⇓⇓⇓