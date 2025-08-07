Agustín Cedeño logra histórica medalla de oro en Longboard en el Tour ALAS

Triunfo inédito de Agustín Cedeño en Playa Venao marca un hito para el surf panameño

Agustín Cedeño hizo historia en Playa Venao al conquistar el oro en la Copa Conquistadores del Global Tour 2025 .

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El surf panameño celebró un momento histórico con el triunfo de Agustín Cedeño, quien se convirtió en el primer atleta nacional en ganar una medalla de oro en la categoría Longboard del Tour ALAS en 22 años de competencia.

La hazaña se concretó el pasado 1 de agosto durante la jornada final de la Copa Conquistadores del Global Tour 2025, organizada por la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS), en Playa Venao, provincia de Los Santos. En una final de alto nivel, Cedeño se impuso con autoridad en la modalidad de tabla larga, logrando una puntuación que lo colocó por encima de sus rivales y asegurando así el primer lugar del podio.

Este resultado marca un antes y un después para el surf panameño, que por primera vez en más de dos décadas logra posicionarse en lo más alto de esta disciplina dentro del circuito latinoamericano. El desempeño de Agustín Cedeño no solo representa una victoria personal, sino también un impulso para las nuevas generaciones de surfistas del país.

La competencia en Playa Venao reunió a destacados atletas de la región, consolidando el evento como uno de los más exigentes del calendario ALAS. El triunfo de Cedeño fue celebrado por la comunidad deportiva nacional como un símbolo de perseverancia, talento y evolución del surf en Panamá.

Con esta medalla de oro, Agustín Cedeño se inscribe en la historia del deporte nacional y latinoamericano, abriendo nuevas posibilidades para la representación panameña en futuras ediciones del Tour ALAS y otros campeonatos internacionales.