Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga confirmados para el Tulum Championship en PGA Riviera Maya

Los golfistas mexicanos competirán en la única parada del Korn Ferry Tour en territorio nacional, consolidando a la Riviera Maya como referente del turismo deportivo de alta gama.
El Tulum Championship reunirá a la élite del golf mexicano en Quintana Roo
• Álvaro Ortiz, con estatus completo en el circuito, y el poblano Alejandro Madariaga liderarán la representación local en el prestigioso campo diseñado por Robert Trent Jones II.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- El prestigioso campo PGA Riviera Maya, ubicado en la comunidad residencial de Tulum Country Club, ha confirmado oficialmente la participación de los jugadores mexicanos Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga en el próximo Tulum Championship, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril. Este torneo representa la única parada del calendario del Korn Ferry Tour en México para la temporada 2026, reafirmando el posicionamiento del destino en el circuito profesional internacional.
Representación mexicana de alto nivel
Álvaro Ortiz llega a esta competencia como el único golfista mexicano que posee estatus completo para la presente temporada del Korn Ferry Tour, circuito que sirve de antesala directa al PGA TOUR. Ortiz ha completado ya ocho torneos este año, con participaciones en Bahamas, Panamá, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Por su parte, Alejandro Madariaga, joven golfista poblano de 25 años formado en universidades estadounidenses, se integra al field mediante una invitación de patrocinador (sponsor exemption), marcando su debut en un evento de esta categoría en suelo nacional.
Gonzalo Pan de Soraluce, Director Global de Estrategia de Golf de la división de Real Estate & Golf de Piñero, señaló que acoger este evento por segundo año consecutivo responde a una apuesta por atraer los principales torneos del mundo al país. Según el directivo, esto es posible gracias a un campo que, por su diseño y calidad, se ha consolidado como un referente regional e internacional.
Impulso al talento local y excelencia deportiva
La inclusión de Madariaga subraya el compromiso de la organización con el desarrollo del golf local. Andrés Brictson, Director de Golf de PGA Riviera Maya, destacó que estos torneos de alta calidad abren oportunidades reales para los jugadores mexicanos y sirven de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas en el país.
El campo donde se desarrollará la competencia cuenta con el diseño de Robert Trent Jones II, pionero en sostenibilidad, y ha sido galardonado como el mejor campo de golf de México por los World Golf Awards en 2024 y 2025. Su infraestructura se integra de manera natural con el entorno de selva, manglares y cenotes característicos de la región.
Proyección internacional de la Riviera Maya
El evento no solo resalta en el ámbito deportivo, sino que fortalece la oferta de turismo de lujo en Tulum. La comunidad de Tulum Country Club complementa esta experiencia con programas educativos de alto nivel, como la PGA Academy y programas vinculados a la Fundación Real Madrid. Con la celebración de esta parada del Korn Ferry Tour, la institución refrenda su papel como motor de exposición internacional para el Caribe mexicano, brindando a jugadores y familias una plataforma de excelencia deportiva y residencial.
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