Punta Mita Gourmet & Golf 2025: Chefs de clase mundial y la leyenda Lorena Ochoa se reúnen en el Pacífico mexicano

Celebración de sabor y talento: El Punta Mita Gourmet & Golf regresa del 4 al 7 de diciembre de 2025



• La edición 2025 contará con el duelo de golf entre Lorena Ochoa y su coach Rafael Alarcón, junto a un cartel gastronómico liderado por la chef Daniela Soto-Innes y el creador del poke bowl , Sam Choy.

(19/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) México.- Punta Mita se prepara para acoger una nueva edición del American Express Punta Mita Gourmet & Golf, un evento memorable que celebra la gastronomía y el espíritu deportivo del destino, programado del 4 al 7 de diciembre de 2025. Durante cuatro días, la península se convertirá en el punto de encuentro de reconocidos chefs, golfistas profesionales y amantes del buen comer, ofreciendo una experiencia que combina alta cocina, golf de clase mundial y hospitalidad inigualable.

La edición 2025 iniciará con el Punta Mita Golf Challenge de Golf.com. En este desafío, la leyenda mexicana Lorena Ochoa compartirá el campo con Rafael Alarcón, su mentor y coach profesional, en un duelo que honra a una de las duplas más icónicas del golf latinoamericano. La emoción será comentada por Craig “The Walrus” Standler, y será acompañada por cocteles exclusivos ofrecidos por los patrocinadores Tequila Patrón e Ilegal Mezcal.

Estrellas Culinarias en el Coctel Inaugural

El coctel de inauguración Aeroméxico-Delta, que se llevará a cabo en The St. Regis Punta Mita Resort, reunirá a un cartel excepcional de talentos culinarios bajo el liderazgo del equipo del resort. Entre los chefs destacados se encuentran:

• Daniela Soto-Innes, reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo 2019 y chef de Rubra Punta de Mita, en su debut en el evento.

• Thierry Blouet y Vanessa Blouet, padre e hija, quienes representan el legado gastronómico franco-mexicano de Casa Blouet.

• Sam Choy, el legendario creador del poke bowl, que presentará los sabores de Hawái.

• Rupam Bhagat, chef originario de Bombay y fundador de Indian Paradox en San Francisco, aportando un toque especiado y contemporáneo.

• Héctor Leyva, anfitrión local de Hector’s Kitchen, enclavado en el exclusivo Kupuri Beach Club, conocido por su propuesta de cocina mexicana.

Golf de Clase Mundial y Programación Gastronómica

Durante el viernes y el sábado, los campos Pacífico y Bahía, diseñados por Jack Nicklaus, serán el escenario de la Copa de Golf de Punta Mita. Paralelamente, los asistentes disfrutarán de una programación culinaria diversa, que incluye:

• El clásico almuerzo en Kupuri Beach Club, con propuestas de Montage Los Cabos, Pendry Newport Beach y un menú omakase del chef Yasuo Asai, embajador de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa.

• En el restaurante Bahía del Four Seasons Punta Mita, el chef Rodrigo Cárdenas, finalista del James Beard Award, ofrecerá una propuesta que combina la herencia culinaria del norte de México con toques costeros.

• Cenas exclusivas en distintos escenarios, como Rubra con Daniela Soto-Innes; Dos Catrinas con Leslie Durso, referente de la gastronomía vegana; Carolina en The St.Regis Punta Mita con Lorea y Odette Olavarri Pons; y The Deck con los chefs argentinos Juan Guizzo y Federico Fernández, quienes ofrecerán una experiencia “Reef & Beef”.

Experiencias Adicionales y Cierre

La agenda se extiende más allá del green para aquellos que deseen explorar el destino. Se incluyen experiencias de avistamiento de ballenas, visitas a destilerías de raicilla en Sayulita para conocer la tradición del agave, y clases de cocina que buscan conectar a los participantes con la cultura y raíces de Punta Mita.

El gran cierre estará a cargo de los equipos culinarios de Montage y Pendry Hotels, marcas que próximamente inaugurarán nuevas propiedades en la comunidad. Se ofrecerá una cena al aire libre con estaciones de cocina en vivo, seguida de un brunch frente al mar en el Pacifico Beach Club, preparado por Juan Guizzo, director culinario de Punta Mita, y el talentoso equipo gastronómico del destino.

Con cada edición, el Punta Mita Gourmet & Golf reafirma su posición como uno de los eventos más esperados, siendo una celebración de la amistad, el talento y el arte de vivir bien en el Pacífico mexicano. Se anuncia que la edición de 2026 celebrará el 15º aniversario del evento.

