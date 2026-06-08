Entrevistas y análisis deportivo destacan en la grilla de Antena 3 Internacional por la cita mundialista

El canal de televisión Antena 3 Internacional anunció el lanzamiento de una programación especial con motivo del Mundial de Fútbol 2026, la cual incluirá entrevistas exclusivas y coberturas desde las sedes oficiales.
Antena 3 Internacional transmitirá contenido exclusivo y coberturas de El Chiringuito de Jugones
• A partir del 10 de junio, la señal televisiva y la plataforma atresplayer ofrecerán contenidos dedicados a las grandes figuras del balompié y análisis exhaustivos a cargo del programa El Chiringuito de Jugones.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- En plena cuenta regresiva para el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el canal Antena 3 Internacional se prepara para sumarse a la euforia generada en torno al Mundial de Fútbol 2026, el cual se disputará en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Con motivo de este acontecimiento, la señal televisiva emitirá los miércoles, a partir del 10 de junio, un ciclo de entrevistas emblemáticas con algunas de las figuras más destacadas de este deporte, entre las que sobresalen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, James y Kylian Mbappé, contenidos que de igual forma se encontrarán disponibles a través de su plataforma digital atresplayer.
Asimismo, el programa de referencia en información deportiva El Chiringuito de Jugones, dirigido y presentado por el periodista Josep Pedrerol, reforzará su despliegue habitual mediante conexiones directas sobre el terreno de juego. El espacio contará con el trabajo de narradores, analistas y reporteros, además de dar seguimiento a las reacciones en las redes sociales. Los enviados especiales designados para esta labor son Juanfe Sanz y Julio Suárez, quienes se encargarán de seguir de cerca partidos clave de la competición, tales como el enfrentamiento entre Argentina y Austria el 22 de junio en la ciudad de Dallas, y el partido de México contra República Checa el 25 de junio en las instalaciones del Estadio Azteca.
Compromiso con la audiencia y bloques de transmisión
La iniciativa de Antena 3 Internacional busca ofrecer a sus televidentes una cobertura atractiva y detallada de la competencia futbolística. Para cumplir con este propósito, la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del medio, bajo la gestión de Blanca Aguirre, ha coordinado la difusión de los horarios establecidos para las diferentes regiones de América Latina y Estados Unidos.
Horarios de emisión para el bloque de entrevistas (Miércoles)
• Latinoamérica: 8:30 PM en México, 9:30 PM en Colombia, 10:30 PM en Venezuela y 11:35 PM en Argentina.
Horarios de emisión para El Chiringuito de Jugones
• Latinoamérica: 11:00 PM en México, 00:00 en Colombia, 01:00 AM en Venezuela y 02:00 AM en Argentina.
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