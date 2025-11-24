Atletas internacionales de élite confirman participación en la Maratón de Panamá 2025

Jorge Castelblanco lidera a las estrellas que competirán en la Maratón de Panamá 2025

• El maratonista panameño Jorge Castelblanco competirá contra atletas de élite como el chileno Hugo Catrileo y el boliviano Héctor Garibay, destacando la alta competitividad del evento.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Maratón de Panamá 2025 se prepara para recibir a un destacado grupo de corredores de élite, tanto nacionales como internacionales, elevando el nivel de competitividad y el prestigio del evento. La presencia de atletas de alto nivel de países como Chile, Colombia, Bolivia, y Guatemala reafirma la posición de la carrera panameña en el circuito atlético regional.

Atletas Destacados en la Competencia

La lista de participantes incluye a figuras con amplia trayectoria y reconocimientos a nivel continental:

• Jorge Castelblanco (Panamá): El maratonista olímpico panameño, con participaciones en Río 2016 y Tokio 2020, lidera la representación local.

• Hugo Catrileo (Chile): Subcampeón sudamericano de medio maratón y medallista panamericano, es conocido por su ritmo y potencia en distancias largas.

• Gerard Giraldo (Colombia): Atleta olímpico y múltiple campeón nacional en pruebas de fondo y medio fondo, posee vasta experiencia en competencias internacionales.

• Héctor Garibay (Bolivia): Poseedor del récord nacional de Bolivia en maratón, con un tiempo de 2:07:44 logrado en la Maratón de Sevilla, una de las marcas más veloces de Sudamérica.

• Viviana Aroche (Guatemala): Récord nacional guatemalteco de medio maratón, destaca por su constancia y evolución en el circuito centroamericano.

También se confirmó la participación de Daverso Ramos de Perú, Julio Avilés de Costa Rica, y tres atletas de México: Gabriela Flores, Nath Priego y Cindy Meza.

Impacto y Patrocinio Deportivo

La llegada de corredores de esta categoría no solo incrementa la competitividad de la Maratón Internacional de Panamá 2025, sino que también sirve como una fuente de inspiración para la comunidad local de corredores. La competencia se anuncia como una verdadera fiesta deportiva donde se fusionarán la pasión, la velocidad y el espíritu del running.

Los atletas competirán utilizando indumentaria y calzado de la marca adidas, reconocida mundialmente por su tecnología deportiva, la cual mantiene un compromiso con el atletismo y la promoción del running tanto a nivel nacional como internacional.

