Panamá destaca en circuitos internacionales de salto ecuestre con Beatriz Pacanins Orillac

Beatriz Pacanins Orillac: la joven promesa del salto ecuestre panameño

• Con resultados sobresalientes en Estados Unidos, Ecuador y Guatemala, la amazona Beatriz Pacanins Orillac se consolida como la figura juvenil más relevante del salto ecuestre nacional.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La atleta panameña Beatriz Pacanins Orillac se ha consolidado como una de las figuras juveniles más destacadas en la disciplina del salto ecuestre, tras cerrar un ciclo de resultados contundentes tanto en pistas nacionales como internacionales. Con una trayectoria marcada por la disciplina y la madurez deportiva, la amazona proyecta un calendario competitivo para 2026 enfocado en representar a Panamá en los niveles de élite de este deporte.

Trayectoria internacional en escenarios de élite

Durante el último año, Pacanins Orillac logró posicionarse en eventos de prestigio global, destacando su participación en el Winter Equestrian Festival (WEF) en Wellington, Florida. En este certamen, considerado un referente mundial del salto ecuestre, la panameña obtuvo el primer lugar en la categoría 1m Infantil A, el subcampeonato en 1m Infantil B, y posiciones de podio en las categorías Junior y con el ejemplar Hyacinth MG.

Su presencia en la región también incluyó actuaciones notables en la VII Copa Internacional Toyota Mitad del Mundo en Ecuador, donde alcanzó la sexta posición general. Asimismo, en Guatemala, durante la Copa EFG & Concurso Nacional de Salto, se coronó en la categoría Infantil 1.05m y obtuvo el subcampeonato Overall Infantil 1.10m. En Michigan y Ocala, Florida, la atleta sumó nuevos podios en las categorías Junior Jumper 1.25m Speed, reafirmando su consistencia en circuitos de alta exigencia.

Liderazgo en el circuito nacional

A nivel local, el desempeño de la amazona ha sido dominante, participando activamente en los principales clubes del país como Castilla del Oro, El Istmo y el Club Ecuestre Metropolitano – La Huaca. Entre sus logros nacionales más recientes destacan el título de Campeona Nacional Infantil A 1.10m y Campeona Nacional Infantil B 1.00m.

Además, fue reconocida como el Mejor Binomio del Año Infantil A con el ejemplar Corleone y obtuvo el primer lugar en el sistema FEI Children Bronce, una distinción que valida su rendimiento bajo los estándares oficiales de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Su versatilidad le ha permitido competir exitosamente con diversos binomios, entre los que figuran Jerimo, Remis, Crazy y Como Debe Ser BB.

Perspectivas para el año 2026

Con 14 años de edad, Beatriz Pacanins Orillac encara un 2026 decisivo con el objetivo de escalar nuevas categorías y abrir espacios para el deporte panameño en competencias internacionales de mayor envergadura. Su preparación actual se enfoca en mantener la mentalidad de alto rendimiento que la ha llevado a ser un referente joven para el deporte nacional, buscando elevar la bandera de Panamá en los escenarios ecuestres más importantes del mundo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: