Copa Mundial 2026: Panamá, Brasil e Inglaterra jugarán la fase de grupos en Nueva York y Nueva Jersey

Definido el camino hacia la Final: Nueva York/Nueva Jersey lista para la Copa Mundial 2026



• La región de Nueva York y Nueva Jersey, que espera recibir a más de 1.2 millones de aficionados, será sede de cinco encuentros de fase de grupos y tres partidos eliminatorios, cerrando con el último partido del torneo.

(08/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 NYNJ ha confirmado su calendario de ocho encuentros, que incluye el partido final del torneo. El calendario completo de partidos de la Copa Mundial 2026 ya está disponible en FIFA.com, marcando un hito importante en la organización del evento más grande de la historia de la FIFA. Se espera que más de 1.2 millones de aficionados viajen a la región de Nueva York y Nueva Jersey.

Calendario de Partidos en Nueva York y Nueva Jersey

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, será la primera en contar con 104 partidos. El calendario ha sido diseñado para minimizar los desplazamientos de equipos y aficionados, maximizando al mismo tiempo los días de descanso entre encuentros.

El Comité Anfitrión de la Copa Mundial NYNJ 2026™ acogerá un total de ocho partidos, con la participación de selecciones de alto nivel como Brasil, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Marruecos, Noruega, Panamá y Senegal durante la fase de grupos.

Partidos de la Fase de Grupos

La región será sede de cinco encuentros durante la fase inicial:

• Partido 7: Sábado, 13 de junio de 2026 a las 18:00 ET, BRA vs MAR (Grupo C)

• Partido 17: Martes, 16 de junio de 2026 a las 15:00 ET, FRA vs SEN (Grupo I)

• Partido 41: Lunes, 22 de junio de 2026 a las 20:00 ET, NOR vs SEN (Grupo I)

• Partido 56: Jueves, 25 de junio de 2026 a las 16:00 ET, ECU vs GER (Grupo E)

• Partido 67: Sábado, 27 de junio de 2026 a las 17:00 ET, PAN vs ENG (Grupo L)

Rondas Finales

Nueva York/Nueva Jersey albergará tres encuentros de la fase eliminatoria, incluyendo el partido decisivo del torneo:

• Partido 77: Martes, 30 de junio de 2026 a las 17:00 ET, Octavos de Final

• Partido 91: Domingo, 5 de julio de 2026 a las 16:00 ET, Cuartos de Final

• Partido 104: Domingo, 19 de julio de 2026 a las 15:00 EDT, Final

Declaraciones y Venta de Entradas

Tammy Murphy, presidenta del Comité Anfitrión de NYNJ, señaló que “el mundo está absolutamente llegando a Nueva York, Nueva Jersey en tamaño” y destacó que acoger el partido final es un honor y una oportunidad para toda la región. Por su parte, Alex Lasry, CEO del Comité Anfitrión, afirmó que “el camino hacia la Final en NYNJ empieza ahora”.

Los aficionados pueden comenzar a planificar su asistencia. Para obtener más información sobre los planes de la región, incluido el Festival de Fans oficial de la FIFA, se puede visitar nynjfwc26.com.

Oportunidades de Compra