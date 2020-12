Claro video y el piloto Memo Rojas presentan el documental “Become who you are” sobre las 24 Horas de Le Mans

(24/Dic/2020 – web) Panamá.- Memo Rojas, piloto de Escudería Telmex Telcel, comparte créditos con los pilotos Scott Dixon, Bruno Senna y Jules Gounon en la serie documental “Become who you are”, un viaje íntimo hacia una de las carreras más icónicas de la historia del automovilismo mundial: las 24 Horas de Le Mans.

Son cuatro historias, cuatro pilotos y una carrera las que retrata esta serie documental producida por Virginie Dulauroy y Pindera Films, donde un piloto neozelandés, un brasileño, un francés y un mexicano narran todo aquello que implica competir en las 24 Horas de Le Mans, desde la preparación hasta la alta exigencia de la competencia, pasando por aspectos importantes de su vida personal.

Become who you are, donde el espectador podrá conocer la esencia del gran clásico de las carreras de resistencia, ya está disponible al público a través de Claro video.

“En Claro video nos sentimos muy orgullosos de presentar “Become Who You Are” y estamos encantados de darlo a conocer de la mano de Memo Rojas, sin duda será un contenido muy bien recibido por nuestros usuarios. Los seguidores del automovilismo podrán encontrar en este documental todo lo que sucede alrededor de cuatro pilotos excepcionales así como adentrarse en su intimidad y el mundo del automovilismo de primera mano.” indicó Alberto Islas, Director General de Claro video.

Memo Rojas:

“Me siento muy orgulloso de que por fin se estrene nuestro documental ‘Become who you are’, una producción que se filmó en el 2019, en la que a través de los ojos de nosotros cuatro se cuenta lo que es vivir, prepararse, llegar a correr las 24 Horas de Le Mans desde diferentes perspectivas. Todo lo que implica esta gran carrera. El esfuerzo, la preparación, el sacrificio, nuestras vidas y toda la parte que no se ve en las cámaras durante la carrera, los ensayos, la calificación. Todo el detrás de las cámaras que realmente te pone en perspectiva de lo que es esta carrera y por qué es una de las más duras de ganar y una de las más importantes para cualquier piloto en el automovilismo mundial. Los invito a que me acompañen en este documental, no sólo a compartir mis vivencias, sino también a compartir conmigo este gran sueño de ganar las 24 Horas de Le Mans. Un reto que me he puesto después de las victorias en las 12 Horas de Sebring y las 24 Horas de Daytona, y con el objetivo de lograr la triple corona del automovilismo de resistencia con las 24 Horas de Le Mans. Espero que les guste mucho. Yo lo disfruté mucho. Será un gran honor compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en este gran deporte”.

Bruno Senna: “La mayoría de la gente solo ve al piloto de carreras por lo que es en el deporte, así que es asombroso ver el otro lado verdaderamente humano de estas personas que lo arriesgan todo en Le Mans y en las carreras de autos en general”

Virginie Dulauroy (productora):

“Tener esta película en estreno en Claro video en toda Latinoamérica es un gran logro personal y profesional. Agradezco a Claro video por la gran oportunidad. Estoy encantada de compartir con todos los aficionados latinoamericanos las increíbles historias de nuestros cuatro conductores y especialmente la historia de Memo Rojas, nuestro conductor mexicano, y la de Bruno Senna, nuestro conductor brasileño, con algunos detalles, entrevistas y videos de archivos raros que estoy segura de que todos los espectadores de Claro video disfrutarán”.

Los usuarios de Claro video podrán disfrutar del documental “Become who you are”, además de miles de títulos en diversos géneros como series, películas y documentales, ingresando a www.clarovideo.com desde cualquier navegador web o en la app para teléfonos o tabletas Android, iOS, Huawei y Windows, Smart TVs, Apple TV y Chromecast o a través del Claro player.

Vía StarHolding