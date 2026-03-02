Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026: Un cierre que integra deporte, nutrición y reciclaje

Copa Nestlé impulsa el desarrollo infantil con donaciones y programas de sostenibilidad

• Nestlé Panamá anunció una donación de 20,000 dólares para infraestructura deportiva tras concluir la Copa Nestlé , evento que logró recolectar más de 2,230 libras de material reciclable.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Nestlé Panamá celebró la clausura de la segunda edición de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, un torneo de fútbol infantil y juvenil que durante un mes promovió la actividad física, la alimentación balanceada y la conciencia ambiental. El evento reunió a más de 1,000 niños y niñas en categorías desde la U6 hasta la U17, consolidándose como un referente del deporte formativo en el país.

Deporte con propósito y nutrición saludable

A lo largo de la competencia, realizada en Sportcenter de Costa del Este, la Copa Nestlé integró espacios de nutrición deportiva y charlas motivacionales bajo el programa global «Nestlé por Niños Saludables». Sandra Jiménez, Directora de Culinarios para Nestlé Centroamérica, destacó que la iniciativa busca formar ciudadanos más activos y comprometidos con su entorno a través de acciones concretas que impacten a las comunidades.

El torneo contó con el respaldo de la Federación Panameña de Fútbol, lo que permitió otorgar 10 becas para la Licencia D de Entrenadores. Además, mediante la campaña «La Sele del Mañana», Quesos Nestlé ¡Qué Rico! reafirmó su rol como patrocinador oficial de la federación, apoyando el talento deportivo desde sus etapas iniciales.

Impacto social y compromiso ambiental

Como parte del legado de la Copa Nestlé, el Gerente General de Nestlé Panamá, Rodrigo Romera, anunció una donación de 10,000 dólares a la Alcaldía de Panamá y otros 10,000 dólares a la Alcaldía de San Miguelito. Estos fondos están destinados a la mejora de la infraestructura deportiva comunitaria, garantizando espacios seguros para la niñez.

En el ámbito de la sostenibilidad, el concurso de reciclaje «Reciclando Ando con Maggi», realizado en alianza con LeafsinC, logró recolectar un total de 2,230 libras de material reciclable. La academia Samuels Academy resultó ganadora al recolectar 332 libras de plástico, recibiendo un incentivo de 1,000 dólares para la adquisición de insumos deportivos.

Con el cierre de esta edición, la Copa Nestlé fortalece su vínculo con las familias panameñas, dejando un impacto positivo que trasciende la cancha mediante el fomento de valores, hábitos saludables y el cuidado del planeta.

