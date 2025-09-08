ESPN y Disney+ presentan la temporada más completa de la NFL

La temporada de la NFL 2024 regresa a ESPN con una cobertura exclusiva

ESPN regresa con la cobertura más completa de la temporada de la NFL 2024, ofreciendo análisis experto, transmisiones en vivo y el acceso a contenido exclusivo en Disney+.

La nueva temporada de la NFL arranca con un amplio despliegue de cobertura en ESPN y Disney+, con transmisiones en vivo y programas especiales que analizan a fondo cada jornada.

La NFL regresa con toda la emoción de la temporada 2024, y ESPN, en conjunto con Disney+, se prepara para ofrecer una cobertura sin precedentes que incluye transmisiones en vivo de los partidos más importantes, análisis de expertos y contenido exclusivo para los aficionados. A partir del 4 de septiembre, los fanáticos del fútbol americano podrán seguir el explosivo juego inaugural entre los Cowboys y los Eagles, así como los ya clásicos Thursday Night Football , Sunday Night Football y Monday Night Football .

Además de la extensa cobertura, ESPN trae de vuelta NFL Live desde México, un programa con más de 80 emisiones dedicadas al análisis más profundo de la temporada. Los especialistas Kary Correa, Ciro Procuna y un equipo de analistas de élite discutirán cada jugada, proporcionando perspectivas únicas a lo largo de toda la temporada.

La programación destacada incluye:

• Thursday Night Football : Con 18 juegos a lo largo de la temporada (disponibles solo en Centroamérica), los expertos de ESPN llevarán a los aficionados cada pase y cada anotación, con partidos como el de los Dolphins vs. Bills (18 de septiembre) y 49ers vs. Rams (2 de octubre).

• Sunday Night Football : Se transmitirán 19 partidos, con Ciro Procuna y Pablo Viruega a cargo de la narración, destacando encuentros como el de los Packers vs. Cowboys (28 de septiembre) y Patriots vs. Bills (5 de octubre).

• Monday Night Football : La emoción continúa con 23 partidos, incluyendo cinco transmisiones dobles. Eduardo Varela y Pablo Viruega narrarán los encuentros, mientras John Sutcliffe, desde la cancha, ofrecerá su característico grito de «¡Monday Night Football!».

Más allá de las transmisiones en vivo, la cobertura se extiende al RedZone de ESPN, que ofrece las mejores jugadas en tiempo real. Para los que buscan vivir la NFL fuera del campo, Disney+ presentará una serie de contenidos exclusivos, como la docuserie El Reinado de Kansas City Chiefs y la nueva serie Chad Powers: mariscal de campo , producida por los hermanos Manning.