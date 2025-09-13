Copa Rotativa James Chandler fomenta el deporte y los valores en San Miguelito

Club de Leones de Mateo Iturralde inaugura torneo de fútbol Sub-10 en San Miguelito

• Con el objetivo de fomentar el deporte y los valores en la niñez, el Club de Leones de Mateo Iturralde inauguró la Copa Rotativa de Fútbol Sub-10 en San Miguelito.

El Club de Leones de Mateo Iturralde, reafirmando su compromiso con la niñez y la juventud, ha puesto en marcha la Copa Rotativa de Fútbol Sub-10 James Chandler. El torneo busca promover el deporte, la sana recreación y los valores en los jóvenes del distrito de San Miguelito, con la participación de equipos de sus nueve corregimientos.

La competencia deportiva, que se llevará a cabo los sábados hasta finales de octubre en el complejo de Villa Lucre, busca fomentar la hermandad y la unidad entre la niñez del distrito. Se estima que más de 108 niños y niñas participarán en la copa, un espacio diseñado para el crecimiento personal y deportivo.

El deporte como herramienta de transformación

La Copa Rotativa Sub-10, además de incentivar el talento futbolístico, tiene como objetivo fortalecer valores esenciales como el compañerismo, la disciplina, la solidaridad y el respeto. El torneo se proyecta como una plataforma para que los jóvenes atletas puedan compartir experiencias, desarrollar sus habilidades y encontrar en el deporte una herramienta para la transformación social.

Según Daniel Cortina, presidente del Club de Leones de Mateo Iturralde, la iniciativa pretende brindar a los participantes una plataforma para crecer «como deportistas y como personas», demostrando que en el campo de juego se pueden aprender lecciones valiosas de la vida.

Homenaje a un deportista ejemplar

El torneo fue creado en honor al Hermano León James Chandler (QEPD), un miembro del club que dedicó su vida al deporte y obtuvo medallas para Panamá en los Juegos Florales. Su legado de dedicación y pasión por el deporte sirve de inspiración para esta nueva generación de atletas.

La inauguración del evento contó con el apoyo de autoridades locales, la banda de música del Colegio Mateo Iturralde y la presencia de legendarios futbolistas panameños, como Víctor René Mendieta y Rubén Tatará Guevara. También se hicieron presentes miembros de diversos clubes de Leones, incluyendo los de Betania, Villa Lucre y Ancón, entre otros, destacando el espíritu de colaboración en la comunidad.