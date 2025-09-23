Talentos panameños se prueban en River Plate

Dos jóvenes talentos panameños viajan a Argentina para pruebas en River Plate

• José Luis Vernaza Christopher y Alexis Rodríguez, dos jóvenes de Panamá, viajarán a Buenos Aires para una serie de entrenamientos y pruebas con el prestigioso club argentino River Plate.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.-. Dos jóvenes talentos panameños, José Luis Vernaza Christopher y Alexis Rodríguez, han sido seleccionados por el Club River Plate de Argentina para someterse a pruebas de fútbol en las instalaciones del club en Buenos Aires. Este viaje se concreta tras una jornada deportiva organizada por la Empresa Nacional de Autopistas S.A. (ENA) en julio.

Los jóvenes viajan a Argentina

Los futbolistas fueron elegidos entre decenas de jóvenes de 13 a 16 años que participaron en el evento, una iniciativa de responsabilidad social de ENA. Acompañados por un familiar, José Luis y Alexis viajarán para un ciclo de entrenamientos que se extenderá del 22 de septiembre al 2 de octubre.

Según Yessica Goti, gerente general de ENA, la empresa se siente muy orgullosa de que los jóvenes hayan sido seleccionados y tengan la oportunidad de demostrar su talento en uno de los clubes más importantes de la región. El Club River Plate, por su parte, expresó su honor en una carta oficial por recibir a los futbolistas y brindarles la posibilidad de ser evaluados.

Este tipo de iniciativas busca promover el desarrollo integral de la juventud panameña a través del deporte, en línea con el pilar de “Cercanía con la comunidad” de ENA.