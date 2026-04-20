Dylan Menante impone récord y se corona en el Tulum Championship at PGA Riviera Maya

El torneo internacional reunió a 156 jugadores de 20 países, destacando la participación de los mexicanos Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga en el exclusivo trazado de Tulum.
Culmina con éxito el Tulum Championship at PGA Riviera Maya tras histórica ronda de Dylan Menante
• Con una tarjeta final de 63 golpes, Dylan Menante estableció un récord histórico en el campo de Quintana Roo para alzarse con el título del Korn Ferry Tour en México.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- El estadounidense Dylan Menante se proclamó campeón del Tulum Championship at PGA Riviera Maya, la única parada del Korn Ferry Tour en territorio mexicano. En una jornada final memorable, Menante entregó una tarjeta de 63 golpes, libre de errores y con nueve birdies, para finalizar con un acumulado de 19 bajo par. Esta actuación no solo le otorgó el título con dos golpes de ventaja, sino que también impuso un récord histórico de 18 hoyos en el campo ubicado dentro del complejo Tulum Country Club.
Competencia de alto nivel y récords
El torneo, celebrado del 16 al 19 de abril, representó el noveno evento de la temporada 2026 y el cierre de la gira internacional antes del retorno del circuito a los Estados Unidos. Menante superó al joven Blades Brown, de 18 años, quien terminó como subcampeón con 13 bajo par, logrando su mejor desempeño en el tour. El tercer puesto fue para el escocés Sandy Scott, con un total de 12 bajo par. Gonzalo Pan de Soraluce, Director Global de Golf de la división Real Estate & Golf de Piñero, señaló que albergar este evento por segundo año consecutivo refuerza la estrategia de impulsar el golf en el Caribe y apostar por el talento joven.
Destacada presencia del golf mexicano
El talento nacional estuvo representado por Álvaro Ortiz, quien posee membresía plena en el circuito, y Alejandro Madariaga, quien logró superar el corte en lo que fue su debut oficial en el Korn Ferry Tour. Asimismo, el certamen contó con la participación de Eugenio López-Chacarra, quien finalizó con 7 bajo par. Álvaro Moya, Country Manager de Tulum Country Club, destacó que el evento refuerza la posición de Tulum como un destino que ofrece un estilo de vida único, impactando positivamente en toda la región de Quintana Roo a través del deporte de alto nivel.
Un escenario de clase mundial
El PGA Riviera Maya, reconocido por su alianza con la PGA of America y galardonado como el mejor campo de México en 2024 y 2025, demostró su calidad técnica y diseño frente a un field de 20 nacionalidades. Además de la competencia deportiva, el Tulum Championship at PGA Riviera Maya integró una experiencia cultural que incluyó un desfile inaugural con tradiciones mayas y una oferta gastronómica de primer nivel proporcionada por Hoteles Bahía Príncipe, consolidando al recinto como el mejor desarrollo inmobiliario de golf en Latinoamérica.
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