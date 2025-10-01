Eduardo Hernández Kalifa lanza proyecto para ser el panameño más joven en escalar el Monte Everest

Rumbo a la cima del mundo: Eduardo Hernández Kalifa inicia travesía de cuatro fases hacia el Everest

• El joven panameño de 25 años, Eduardo Hernández Kalifa , ha anunciado un proyecto de cuatro fases que busca convertirlo en el montañista de Panamá con la menor edad en alcanzar la cumbre del Monte Everest .

(01/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El joven panameño Eduardo Hernández Kalifa, de 25 años, ha hecho oficial su «Proyecto Everest«. La meta es ambiciosa: convertirse en el panameño más joven en alcanzar la cima del Monte Everest. Actualmente, solo un panameño ha logrado esta hazaña, a la edad de 38 años en 2009.

Bajo el concepto «Del trópico a la cima del mundo» , Hernández Kalifa busca demostrar que, a pesar de provenir de un país ubicado al nivel del mar, «no existe sueño demasiado grande, ni soñador demasiado pequeño». El proyecto, que se desarrollará en un plan progresivo de cuatro fases, será completamente documentado y transmitido a través de contenidos visuales y redes sociales, buscando inspirar a nuevas generaciones.

La trayectoria de Eduardo Hernández Kalifa

Eduardo Hernández Kalifa se ha forjado como un especialista en deportes de resistencia, supervivencia y altitud. Desde 2017, ha acumulado más de 300 cumbres en montañas de Panamá, México, Estados Unidos y Nepal. Su experiencia incluye el manejo de condiciones extremas, terrenos de alta montaña y una formación técnica continua desde 2020.

Entre sus logros más significativos se encuentran:

• Pico de Orizaba (México): A los 23 años, escaló la montaña más alta de México y tercera en América del Norte, con una altitud de 5,747 m.

• Expedición Everest (Nepal): En 2023, completó una expedición de 16 días que lo llevó al campamento base del Monte Everest (5,364 m) y al Gokyo Ri (5,357 m).

• Mount Shasta (EE.UU.): En 2024, sumó la cumbre de 4,317 m de esta montaña en California.

El plan de cuatro fases hacia el Everest

El proyecto de Eduardo Hernández Kalifa se desarrollará a lo largo de 2025, 2026 y 2027, utilizando cumbres de gran altitud como etapas de aclimatación y experiencia.

Fase Fecha Aproximada Montañas Ubicación y Altitud Fase 1 Noviembre 2025 Cotopaxi y Chimborazo Ecuador – 5,891 m / 6,263 m Fase 2 Junio 2026 Monte Kilimanjaro Tanzania – 5,895 m Fase 3 Diciembre 2026 Aconcagua Argentina – 6,961 m Fase 4 Abril 2027 Monte Everest Nepal – 8,849 m

El alpinista señaló que la idea es que cada fase conecte con más personas y que el mensaje de disciplina, constancia e inspiración crezca junto con el reto deportivo.