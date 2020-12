El jurado de los #SPORTBIZAWARDS edición Latam, ¡ya ha elegido a los finalistas!

(4/Dic/2020 – web) Latam.- Luego de recibir un gran número de interesantes postulaciones de toda la región, el jurado de esta primera edición ha evaluado y seleccionado a quienes pasarán a la segunda ronda.

Serán reconocidos dentro de la categoría Profesionales a los Ejecutivos del año, las Ejecutivas del Año y Líder Deportivo. Los finalistas de estas categorías son:

Ejecutivo del año.

Nicolás Borrero, Director de Mercadeo y Comercial – Asociación Deportivo Cali (Colombia); Juan Pablo Pareja, Gerente General – Cruzados/Universidad Católica (Chile); Andrés Fassi, Presidente – Club Atlético Talleres (Argentina); Carlos Humberto Amodeo Neto, CEO – Gremio Football Porto Alegrense (Brasil); Juan Diego García Squetino, Country Manager – Liga de Videojuegos Profesional (Argentina)

Ejecutiva del año.

Katherine Pimienta, Gerente de Mercadeo y Comercial – Dimayor (Colombia); María Barberá – Head of Marketing & Sales – FC Diez Media (España); Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer – CONCACAF (Estados Unidos); Montserrat Jiménez Granda, Directora Jurídica/Secretaria General Adjunta – CONMEBOL (Paraguay); Marina Tranchitella, Gerente Ejecutiva de Operaciones – Sport Club Internacional (Brasil).

Líder Deportivo.

Benjamín Ruiz Herrera – Co-fundador & Director Deportivo – BSports. Ex jugador de fútbol Audax Italiano/Colo Colo (Chile); Victoria Crivelli – Coordinadora de Marketing – Club Ferrocarril Oeste. Jugadora de Selección Argentina de Handball. (Argentina); Juliano Belletti. Embajador Global FC Barcelona. Global Business Cruzeiro EC. Ex jugador de fútbol FC Barcelona/Chelsea FC. (Brasil); Nahir El Barri – Communications manager – Federación Panamericana de Hockey. Ex Jugadora Selección Argentina de Hockey (Argentina); Edgar Merino Vidangossy. Director CEO Solocracks. Ex Jugador Selección de Chile de Futsal.

Para la sección de Sport Properties se premiará a la Mejor Campaña de Marketing, Mejor Campaña de RSE y Mejor Iniciativa Comercial. Los finalistas son:

Mejor Campaña de Marketing.

Club Nacional de Football – Uruguay , FC Bayern (Global), Racing Club (Argentina), Bundesliga – DFL Digital Sports (Global), Colo Colo – Blanco y Negro SA. (Chile).

Mejor Campaña de RSE.

Club Tigres (México), Córdoba ATP Open 250 – Torneos (Argentina), Clube de Regatas Flamengo (Brasil), Racing Club (Argentina), Fernandez Vial SADP (Chile).

Mejor iniciativa comercial.

Asociación Deportivo Cali (Colombia), Asociación Corredores Turismo Carretera (Argentina), Club Tigres (México), Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Argentina)

En cuanto a las Empresas se reconocerán la Mejor Campaña de RSE, Emprendimiento, Innovación y Mejor Acción de Marketing o Patrocinio. Los finalistas para cada categoría son:

Mejor Campaña de RSE.

Torneos (Argentina), Johan Cruyff Institute (Global), Quilmes (Argentina), Ayudemos al Profe (Venezuela), Fundación Arte para el Cambio (Colombia).

Emprendimiento.

Librodepases (Argentina), Vaggasbr (Brasil), Bsports (Chile), Futlab (Argentina), Scouting Labs (Colombia).

Innovación.

Poipes (Uruguay),Oliver (Argentina), MyCujoo (Brasil), Game Metron (México), Globo (Brasil)

Mejor Acción de Marketing o Patrocinio.

Total (Argentina), Warner Media (Brasil), MasterCard (Global), TNT Sports (Argentina), The Walt Disney Company (Chile).

A partir de ahora la comunidad de Sportbizners puede votar por sus candidatos favoritos en el siguiente enlace https://sportbiz.typeform.com/to/eYKitj8M

Estos votos, junto a los del jurado, serán los que definirán a los ganadores que se anunciarán el 8 de diciembre. La entrega virtual de los galardones se realizará el 10 de diciembre y será la primera vez que se reconocen a quienes se destacan y desafían la industria del SportBusiness.

