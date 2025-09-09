El deporte como motor de cambio: Encestando Sueños busca transformar a jóvenes panameños

Copa Airlines, adidas y Motta Internacional lanzan Encestando Sueños para jóvenes panameños

Copa Airlines, adidas y Motta Internacional se unen para lanzar “Encestando Sueños”, una iniciativa que busca beneficiar a más de 735 jóvenes panameños a través de la formación deportiva, educativa y en valores.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades clave como la Federación Panameña de Baloncesto, el Ministerio de Educación y el Instituto Panameño de Deportes.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines, a través de su Fundación Despega, en alianza con adidas y Motta Internacional, ha lanzado el programa Encestando Sueños, una iniciativa integral diseñada para el desarrollo de jóvenes panameños. Este proyecto busca potenciar el talento de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, utilizando el baloncesto como herramienta para la formación en valores, el entrenamiento técnico y el acompañamiento educativo. En su primera fase, el programa tiene como objetivo beneficiar directamente a más de 735 jóvenes.

Según Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, “Encestando Sueños nos permite seguir apostando por el desarrollo integral de la juventud panameña. Creemos firmemente en el deporte como una herramienta poderosa para formar valores, generar sentido de pertenencia y abrir nuevas oportunidades”. La colaboración entre las tres empresas, con el respaldo de ASSA, integra esfuerzos financieros, logísticos, técnicos y educativos, además de promover el voluntariado corporativo.

El programa también cuenta con el apoyo de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), el Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), lo que fortalece su componente deportivo y educativo. Salvador Mothe, vicepresidente de Wholesale en adidas Latinoamérica, destacó que el programa es una plataforma de impacto social estructurada en tres fases, cuyo fin es acompañar a los jóvenes desde su inicio en el deporte hasta su desarrollo integral.

El proyecto se desarrolla en tres etapas. La primera fase, ya en curso, se centra en la capacitación de entrenadores, docentes y formadores. La segunda, programada entre marzo y diciembre de 2026, iniciará las operaciones del Centro de Alto Rendimiento (CEARE) en alianza con FEPABA, e incluirá procesos de scouting, campamentos deportivos y actividades de refuerzo académico. La tercera etapa, que abarca un periodo mínimo de tres años, busca consolidar el programa para un desarrollo sostenible del baloncesto en Panamá.

Erasmo Orillac, presidente ejecutivo del Grupo Motta Internacional, subrayó el valor del proyecto para el rescate del baloncesto panameño. «A través de ‘Encestando Sueños’, queremos devolverle el brillo de esos años memorables. Para lograrlo, debemos masificar su alcance, sembrar pasión y despertar interés en cada rincón del país”, señaló.

La primera edición de Encestando Sueños se implementará en Ciudad de Panamá, Colón y Panamá Oeste, con una participación estimada de 46 equipos y 22 academias deportivas entre agosto y diciembre de 2025. Para 2026, se proyecta duplicar este alcance, incorporando al menos dos divisiones por equipo para ampliar la cobertura y el impacto del programa.

Los padres, jóvenes y escuelas interesadas en formar parte de esta iniciativa pueden encontrar más información y completar su registro en la página web oficial del programa.