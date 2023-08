Este Domingo 20 de agosto disfruta de un día único de deporte, naturaleza y diversión en familia en la Unión Race

● La carrera organizada en Panamá Pacífico recorrerá áreas verdes en un gran desafío de 1, 5 o 10 kilómetros. Habrá premios especiales para grandes y chicos.

(18/Ago/2023 – web) Panamá.- Este domingo 20 de agosto, los amantes del deporte podrán vivir un evento único. Llega la Unión Race, una carrera desafiante entre la naturaleza. El escenario deportivo será el Sport Park de Panamá Pacífico desde las 6 a.m en una jornada con diversas actividades, juegos y entretenimientos más allá de la competencia, que repartirá premios especiales para grandes y chicos.

La Union Race Panamá Pacifico fue diseñada para que las familias se entretengan y realicen ejercicio en la naturaleza. Ha sido pensada para todas las edades y niveles de destreza. Contará con un circuito de 1 kilómetro destinado a los jóvenes corredores, mientras que los más experimentados pueden optar por recorridos de 5 o 10 kilómetros. Los tres primeros puestos de cada categoría se llevarán premios especiales.

La participación es simple y accesible para todos. Los interesados pueden inscribirse en línea a través del enlace: https://www.papaya25.com/union-race/, eligiendo la distancia preferida y completando los datos junto con el pago correspondiente. Pueden optar por obtener también un kit de la carrera, que incluye snack y una camiseta.

“Hemos planeado Union Race para que toda la familia pueda divertirse. Desde los participantes más chicos hasta los más experimentados, y quienes se acerquen al Sports Park. Adicional a la carrera, habrá un partido de fútbol y diversas actividades deportivas hasta el mediodía, para disfrutar de un bello domingo en familia al aire libre”, explicó Davinia Uriel, Gerente de Experiencia de Panamá Pacífico.

La jornada comenzará temprano, a las 6:00 a.m., y luego, se realizará un calentamiento grupal para iniciar los recorridos a las 7:00 a.m. A partir de las 9:00 a.m., se realizarán las actividades deportivas extras.

“Esta carrera ha sido creada gracias a la colaboración de diversas instituciones y la comunidad de Panamá Pacífico, que se han unido con un propósito común. Esta no es solo una carrera, es una oportunidad para descubrir la naturaleza que nos rodea y vivir una experiencia única. Los corredores podrán explorar un área de Panamá Pacífico que les resultará nueva, y podrán rodear el histórico Battery Murray en su recorrido”, agregó Uriel.

Union Race es un esfuerzo conjunto liderado por London & Regional Panama, Howard Academy, Valor Compartido, Servicio Nacional Aeronaval, ADEDAPP, Club Activo 20-30 Panamá Pacífico y Trail con el apoyo de Oye, Nacion Sushi de Panamá Pacífico, así como el patrocinio y apoyo de Malta Vigor y City Moda.

Vía comsmarket